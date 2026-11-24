पंजाबमध्ये भाजपा आणि शिरोमणी अकाली दल पुन्हा एकत्र; अमित शाह म्हणाले, "जुना मित्र एनडीएत परतल्याचा आनंद"
पंजाबमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे
Published : November 24, 2026 at 3:34 PM IST
नवी दिल्ली : पंजाबमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपा आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) यांनी आगामी 2027 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. अमित शाह यांनी मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) नवी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात ही घोषणा केली. अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत भाजपा अध्यक्ष नितीन नवीन आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांच्या उपस्थितीत एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. ते म्हणाले, "आज आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नेतृत्त्वाखाली एक बैठक झाली. त्यात शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुका भाजपा आणि अकाली दल एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला. आजपासून शिरोमणी अकाली दल एनडीएचा अधिकृत भागीदार म्हणून राजकारणात काम करेल."
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Over the past three months, extensive discussions have taken place between Nitin Nabin and Sukhbir Singh Badal regarding the challenges faced by Punjab’s farmers, concerns over the state’s economic development, and the employment issues confronting its youth. These deliberations have culminated in a roadmap, which will serve as the guiding framework for the NDA government that we intend to form..."— ANI (@ANI) November 24, 2026
पुढं अमित शाह म्हणाले, "31 डिसेंबर 2029 पर्यंत आम्ही पंजाबला पूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करू. बादल साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिरोमणी अकाली दल आमचा सर्वात जुना भागीदार राहिला आहे. आम्ही एकत्र अनेक निवडणुका लढलो आहोत, विजय आणि पराजय दोन्ही अनुभवलं आहेत. तरीही आमचं संबंध अढळ राहिले आहेत. आज या पार्टनरशिप रिन्यू होत असून, आम्हाला याचा खूप आनंद होत आहे. भाजपा आणि अकाली दल एनडीएचा भाग म्हणून निवडणुकीची तयारी करत असताना, आम्ही पंजाबसाठी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहोत, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असेल."
एनडीएमध्ये शिरोमणी अकाली दल सामील झाल्याबद्दल अमित शाह यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे की, एनडीएमध्ये सर्वात जुना पार्टनर असलेला शिरोमणी अकाली दल आज पुन्हा एकदा एनडीएमध्ये परत येत आहे. मी अकाली दलाच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आणि सरदार सुखबीर सिंग बादल यांचे एनडीएमध्ये मनःपूर्वक स्वागत करतो." याचबरेबर, अमित शाह यांनी सांगितलं की, सोमवारी जेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी एनडीएच्या विस्ताराबाबत चर्चा केली, तेव्हा पंतप्रधानांनी बादल यांच्याशीही संवाद साधला आणि म्हटलं की, बादल यांचा पक्ष सोबत असल्याशिवाय एनडीए 'पूर्ण' होत नाही. ते म्हणाले, "माझा विश्वास आहे की पंजाबमध्ये, संपूर्ण देशात आणि जगभरात ही युती हिंदू-शीख बंधुभावाचे प्रतीक बनेल आणि दोन्ही पक्ष या दिशेने एकत्रितपणे पुढे जातील."
#WATCH | Delhi: BJP National President Nitin Nabin says, "I believe that this alliance with the Shiromani Akali Dal (SAD) is a natural alliance... We will discuss seat-sharing later, but today, by coming together, we are sending a clear message that we have united to serve Punjab. I have full faith that as we come together in the National Democratic Alliance (NDA), we will take a resolve to fulfil the vision of building a drug-free Punjab under the leadership of the Prime Minister, providing employment to Punjab's youth within their own state, ensuring safety for women, and forming a development-oriented government... I once again heartily greet and welcome Sukhbir Singh ji and all his senior colleagues into the NDA family."— ANI (@ANI) November 24, 2026
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन म्हणाले, "माझा विश्वास आहे की शिरोमणी अकाली दलासोबतची ही युती नैसर्गिक आहे. आम्ही जागावाटपावर नंतर चर्चा करू, पण आज एकत्र येऊन आम्ही हा स्पष्ट संदेश देत आहोत की आम्ही पंजाबची सेवा करण्यासाठी एकजूट आहोत. मला खात्री आहे की एनडीएमध्ये एकत्र आल्यावर, आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील अमली पदार्थमुक्त पंजाबचे स्वप्न पूर्ण करण्याची, पंजाबच्या तरुणांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची, महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची आणि विकासभिमुख सरकार स्थापन करण्याचा संकल्प करू. मी सुखबीर सिंग आणि त्यांच्या सर्व ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचे एनडीए परिवारात पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत करतो."
याचबरोबर, शिरोमणी अकाली दलचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांनीही या युतीबाबत भाष्य केलं. सुखबीर सिंग बादल म्हणाले, "ही केवळ राजकीय युती नाही. हे एक भावनिक नाते आहे. माझे दिवंगत वडील म्हणाले होते की, अकाली दल-भाजपा संबंध अतूट आणि दृढ आहेत. ही युती पंजाबच्या, देशाच्या आणि शीख समाजाच्या हितासाठी आहे. तसंच ही युती किती काळ टिकली आणि किती सरकारं स्थापन झाली, हे तुम्ही पाहिलेच असेल. पंजाबची प्रगती होत आहे. पंजाबमध्ये शांतता नांदत आहे. पंजाबमध्ये बंधुभाव आहे. शिरोमणी अकाली दल हा काही नवीन पक्ष नाही. भारतीय इतिहासातील हा दुसरा सर्वात जुना पक्ष आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेतृत्वानं आणि कार्यकर्त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वात मोठं योगदान दिलं. स्वातंत्र्यानंतरही, गरिबांचा प्रश्न असो, पंजाबचा प्रश्न असो, कामगारांचा प्रश्न असो किंवा देशाचा प्रश्न असो, शिरोमणी अकाली दल लढले."
#WATCH | Delhi: Shiromani Akali Dal (SAD) President Sukhbir Singh Badal says, "This is not just a political alliance. There is an emotional bond. As my late father used to say, Akali Dal-BJP is an inseparable, deeply bonded relationship... This is an alliance for the interest of Punjab, for the interest of the country and for the interest of the Sikh community. You must have seen how long this alliance lasted and how many governments were formed; Punjab is progressing. There has been peace in Punjab. There has been brotherhood in Punjab. Shiromani Akali Dal is not a new party. It is the second oldest party in the history of India. The leadership of Shiromani Akali Dal and the workers made the biggest contribution to the independence of the country. Even after independence, be it the issue of the poor, be it the issue of Punjab, be it the issue of labourers, be it the issue of the nation, Shiromani Akali Dal struggled..."— ANI (@ANI) November 24, 2026
भाजपा-एसएडी युती का तुटली होती?
सुमारे अडीच दशकांनंतर, 26 सप्टेंबर 2020 रोजी शिरोमणी अकाली दलानं एनडीएमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आणि भाजपासोबतचा 24 वर्षांचा युतीचा प्रवास संपवला होता. याच्या काही दिवस आधी, 17 सप्टेंबर 2020 रोजी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. या युती तुटण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे होती. युती तुटण्याचे मुख्य आणि तत्काळ कारण म्हणजे केंद्र सरकारनं आणलेलं तीन कृषी कायदे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आणि अकाली दलाच्या ग्रामीण मतदार वर्गाकडून निर्माण झालेला प्रचंड दबाव यामुळं, भाजपासोबत युतीत राहणं अकाली दलासाठी राजकीयदृष्ट्या अशक्य झालं होतं. याव्यतिरिक्त, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि 'बंदी सिंग' (शीख कैदी) यांची सुटका यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणीवरून तणाव वाढत होता.
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