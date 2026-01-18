हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्झाच्या घरावर बुलडोझर, 3.5 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणं हटवली
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्झाच्या घरावर बुलडोजर कारवाई करण्यात आली. यावेळी प्रशासनानं गैरप्रकार टाळण्यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता.
Published : January 18, 2026 at 2:44 PM IST
जयपूर : रविवारी कोटा जिल्ह्यात राजस्थान सरकारनं हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्झाच्या घरावर बुलडोजर कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान मोठ्या संख्येनं पोलीस, प्रशासन आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. कारवाईत हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्झाचं एक घर पाडण्यात आलं. याशिवाय जवळच असलेल्या 3.5 एकर जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणं हटवण्यात आली. "आदिल मिर्झा याला 10 जानेवारीला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयानं त्याला अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश दिले होते," अशी माहिती नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी मनोज मालव यांनी दिली.
पालिका ताब्यात घेणार जागा : कारवाई करण्याआधी आदिल मिर्झाला नोटीस बजावली होती. परंतु त्याला उत्तर न मिळाल्यामुळं कारवाई करण्यात आली. यामध्ये दोन ठिकाणांवरील अतिक्रमणं हटवण्यात आली. एका ठिकाणी सुमारे 10,000 चौरस फूट क्षेत्रफळावरील अतिक्रमण काढण्यात आलं. तसंच परिसरातील सुमारे 2,000 चौरस फूट जागेवरी दुमजली घर पाडण्यात आलं. जवळच साडेतीन एकर जमीन देखील आहे. तिथलीही अतिक्रमणं हटवण्यात आली. आता ही जमीन पालिका ताब्यात घेईल, अशी माहिती नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी मनोज मालव यांनी दिली
कुटुंबीयांनी आधीच घर केलं मोकळं : आदिल मिर्झा ज्या घरावर छापा टाकला त्या कोणीही वास्तव्यास नव्हतं. त्याचं कुटुंब तिथं राहत होतं. परंतु त्यानं पोलिसांवर गोळीबार केल्यापासून तो फरार आहे. तसंचं त्याच्या कुटुंबीयांनी घर रिकामं केलं. कारवाई दरम्यान पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असल्यामुळं कोणताही गैरप्रकार घडला नाही.
आदिल मिर्झाचा पोलिसांवर चार वेळा हल्ला : हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्झा याच्यावर विविध 34 गुन्ह्यांची नोंद आहे. तो सध्या 45 वर्षांचा आहे. वयाच्या अवघ्या 16 वर्षी तो गुन्हेगारी जगतात आला. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यानं पोलिसांवर चार वेळा हल्ला केला आहे.
आदिल मिर्झाविरोधात गंभीर गुन्ह्यांची नोंद : "आदिल मिर्झाविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये खून करण्याचा प्रयत्न, पोलिसांवर हल्ला आणि गोळीबार, एनडीपीएस कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, साथीचा कायदा, दंगल, दरोडा, चोरी, धार्मिक भावना भडकावणे आणि सरकारी कामात अडथळा आणणं यासारखे गंभीर गुन्हे समाविष्ट आहेत. यापैकी बहुतेक गुन्हे सांगोड पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. तर त्याच्याविरुद्ध मोडक, कानवास, नयापुरा आणि कैथुनीपोल पोलीस ठाण्यातही गुन्हे आहेत. कारवाई दरम्यान गैरप्रकार टाळण्यासाठी सांगोड व्यतिरिक्त, इतर पोलीस ठाण्यांमधूनही घटनास्थळी तुकडी पाठवण्यात आली होती. ग्रामीण पोलीस लाईनमधूनही एक तुकडी पाठवण्यात आली. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमू नये म्हणून रस्ते आधीच बंद करण्यात आले होते," अशी माहिती कोटा ग्रामीणचे एसपी सुजित शंकर यांनी दिली.
