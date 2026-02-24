ETV Bharat / bharat

बिहारच्या भागलपूर येथे भीषण अपघात, 4 जणांचा मृत्यू; अनेकजण जखमी

बिहारच्या भागलपूर इथं मोठा रस्ता अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. खारिक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बागडी पुलाजवळ एनएच-31 वर हा अपघात घडला.

भागलपूर येथे भीषण अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 24, 2026 at 7:21 PM IST

भागलपूर (बिहार) : इथं मोठा रस्ता अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. खरं तर दोन वाहनांची जोरदार धडक झाली. या धडकेत जवळ उभ्या असलेल्या इतर वाहनांतील लोकही या अपघाताच्या तडाख्यात सापडले. प्रशासनाने आतापर्यंत 4 जणांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली असून 8 ते 9 जण गंभीर जखमी आहेत. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अपघात कुठे आणि कसा घडला? : हा अपघात खारिक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बागडी पुलाजवळ, एनएच-31 महामार्गावर घडला. भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रकनं पिकअप व्हॅनला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर पिकअप अनियंत्रित होऊन समोरून येणाऱ्या ई-रिक्शाला धडकली. तसेच जवळ उभी असलेली बसही या अपघातात सापडली.

या भीषण अपघातात 10 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत असली तरी प्रशासनानं अद्याप 4 मृत्यूंचीच पुष्टी केली आहे. सर्व जखमींना प्रथमोपचारासाठी बिहपूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, त्यानंतर त्यांना जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल इथं रेफर करण्यात आलं आहे.

मृत सर्व जण नवगछिया येथील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या मृतदेह बिहपूर रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे.

बातमी अपडेट होत आहे...

