अनोखी कलाकृती! कपड्यांपासून बनवलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 6 फूट लांबीचं पोर्ट्रेट
येत्या काही दिवसांत हे पोर्ट्रेट ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्यामार्फत पंतप्रधानांना पाठवण्याची योजना आहे.
Published : January 12, 2026 at 5:59 PM IST
ब्रह्मपूर (ओडिशा) : ब्रह्मपूरमधील तरुण फॅशन डिझायनर्सनी जुन्या आणि टाकाऊ कपड्यांचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं एक आकर्षक पोर्ट्रेट तयार केलं आहे. या सुंदर कलाकृतीसाठी 15 दिवसांचं कष्टाचे काम आणि हातानं शिवणकाम करण्यात आलं. येत्या काही दिवसांत हे पोर्ट्रेट ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्यामार्फत पंतप्रधानांना पाठवण्याची योजना आहे.
फॅब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट : ब्रह्मपूर येथील जेडी इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ कापड्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे पोर्ट्रेट तयार केलं आहे, ज्याला "फॅब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट" असं नाव देण्यात आलं आहे. हे पोर्ट्रेट 6 फूट उंच आणि 5 फूट रुंद आहे. ब्रह्मपूरचे आमदार के. अनिल कुमार यांच्या उपस्थितीत त्याचे औपचारिक अनावरण करण्यात आले. यावेळी आमदार म्हणाले की, "पुनर्वापर केलेल्या जुन्या कपड्यांपासून पंतप्रधानांचे असे पोर्ट्रेट तयार करण्याची देशात ही पहिलीच वेळ आहे."
शहरातून कपड्यांचे लहान-लहान तुकडे एकत्र करण्यात आले : फॅशन इन्स्टिट्यूटचे संचालक आशिष रंजन सबत यांच्या मते, "फॅब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट" असं नाव असलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे पोर्ट्रेट तयार करण्यासाठी ब्रह्मपूर शहरातून कपड्यांचे लहान-लहान तुकडे एकत्र करण्यात आले. त्यानंतर त्याचं हातानं शिवणकाम करण्यात आलं. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींवरील प्रेम आणि आपुलकीतून हा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
तीन टीमचे समन्वय : हे खास पोर्ट्रेट तयार करण्याची प्रक्रिया 14 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे पोर्ट्रेट तयार करण्यासाठी इन्स्टिट्यूटद्वारे तीन टीम तयार करण्यात आल्या. पहिल्या टीमनं शहरातील विविध शिवणकाम केंद्रांमधून जुन्या कपड्यांचे लहान-लहान तुकडे गोळा केले. दुसऱ्या टीमनं ते तुकडे सुंदर असे कापले, व्यवस्थित केले आणि त्यावर इस्त्री केली. त्यानंतर तिसऱ्या टीमनं कापलेले कपड्यांचे तुकडे हातानं शिवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अशा प्रकारे, 15 दिवसांच्या कठोर परिश्रमानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे सुंदर पोर्ट्रेट तयार झाले.
पोर्ट्रेट तयार करण्याची प्रक्रिया : इन्स्टिट्यूटच्या संचालकांनी पंतप्रधानांचे कापडी चित्र तयार करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी काम सुरू केले, दिवसातून 8 ते 10 तास काम केले. हे करण्यासाठी, सर्वात आधी एक कॅनव्हास तयार करण्यात आला, ज्यावर पंतप्रधानांच्या प्रतिमेची रूपरेषा (आउटलाइन) काढली गेली. कपड्यांच्या तुकड्यांना रंगांनुसार विभागण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या टीमनं कोणते कपडे कुठं ठेवावेत, याची योजना आखली. कपड्यांचे तुकडे लहान पिक्सेल आकाराच्या तुकड्यांमध्ये कापले गेले आणि नंतर ते प्रतिमेत समाविष्ट केले गेले. ते पूर्णपणे हातानं शिवून तयार करण्यात आले. गोंद किंवा रंगांचा वापर न करता. या पोर्ट्रेटमध्ये वापरलेले कापड साध्या कापडांपासून ते पारंपारिक संबलपुरी वस्त्रांपर्यंत आहे.
टीमवर्कमुळं हे यश मिळालं : विद्यार्थिनी सुप्रभा पात्रा हिनं सांगितलं की, "खूप प्रयत्नांनंतर आम्हाला अखेर यश मिळालं. आमच्या टीमवर्कमुळं हे यश मिळालं. याद्वारे आम्हाला इतर कलाकारांना संदेश द्यायचा होता की टाकाऊ कपड्यांपासूनही अशी सुंदर चित्रं बनवता येतात." तर विद्यार्थी रोशनी नायक म्हणाली, "आम्ही गेल्या 15 दिवसांपासून ते बनवण्याचा प्रयत्न करत होतो. आमच्या इन्स्टिट्यूटनं ते बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी ते बनवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. ते बनवल्यानंतर आम्ही सर्व विद्यार्थी खूप आनंदी आहोत."
