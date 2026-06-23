बंगळुरूत तिहेरी हत्याकांड! तरुणीनं बॉयफ्रेंडच्या मदतीनं आई-वडिलांसह बहिणीची केली हत्या
'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या एका तरूणीनं आपल्या प्रियकराच्या मदतीनं सोमवारी रात्री तिच्या आई, वडील आणि लहान बहिणीची हत्या केल्यानंतर भाड्याच्या घरातून पळ काढला.
Published : June 23, 2026 at 4:25 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकातील बंगळुरूमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अपार्टमेंटमध्ये एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या एका तरूणीनं आपल्या प्रियकराच्या मदतीनं सोमवारी रात्री तिच्या आई, वडील आणि लहान बहिणीची हत्या केल्यानंतर भाड्याच्या घरातून पळ काढला. श्वेता असं या तरुणीचं नाव आहे. श्वेतानं तिचा प्रियकर केनेथच्या संगनमतानं हे कृत्य केल्याचं म्हटलं जात आहे.
सिगेहल्ली येथील डोमिनिक लेआउटमधील 'साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट'मध्ये ही घटना घडली. सोमसुंदर (52), त्यांची पत्नी मुथुलक्ष्मी (48) आणि त्यांची लहान मुलगी (19) अशी मृतांची नावे आहेत. हत्या केल्यानंतर सोमसुंदर यांची मोठी मुलगी श्वेता आणि तिचा प्रियकर केनेथ घटनास्थळावरून पळून गेले. याप्रकरणी के.आर. पुरम पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, श्वेताच्या आई-वडिलांनी तिच्या आंतरधर्मीय संबंधांना विरोध केला होता. तरीही केनेथ आणि श्वेता दोन महिन्यांपूर्वी 'साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट'मध्ये राहायला गेले होते. यानंतर शनिवारी श्वेताचे आई-वडील आणि तिची धाकटी बहीण तिला भेटण्यासाठी तिच्या घरी आले होते. मात्र, सोमवारी साडेसातच्या सुमारास आई-वडील आणि श्वेता यांच्यात वाद झाला. या वादानंतर श्वेता आणि केनेथ यांनी आई-वडील आणि बहिणीवर एका धारदार वस्तूनं हल्ला केला. यात मुथुलक्ष्मी आणि सुप्रिया यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर शेजाऱ्यांनी सोमसुंदर यांची सुटका करून त्यांना जवळच्याच रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचाही मृत्यू झाला, अशी माहिती या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित एका पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली.
दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना त्या अपार्टमेंटमधील सुरक्षा रक्षक वीर बहादूर यांनी सांगितलं की, श्वेतानं आपल्या गावाहून आलेल्या आई-वडील आणि बहिणीची ओळख करून दिली आणि त्यांना आपल्यासोबत आत नेलं. त्यानंतर तिचे वडील त्याच रात्री गावी परतलं. पुढं बहादूरनं सांगितलं की, श्वेताचे वडील सोमवारी संध्याकाळी पुन्हा परत आले. यानंतर नेहमीप्रमाणे, श्वेता संध्याकाळच्या फेरफटक्यासाठी बाहेर गेली आणि घरी परतली. ती घटना त्यानंतरच घडली असावी, असं सांगत बहादूरनं नमूद केलं की, त्यांना रात्री नऊच्या सुमारास त्या हत्यांबद्दल समजलं.
व्हाईटफील्ड विभागाचे पोलीस उपायुक्त सैदुलू अडवथ यांनी सांगितलं की, हत्या करण्यात आलेल्या व्यक्ती ज्या फ्लॅटवर आल्या होत्या, जिथं आरोपी गेल्या दोन महिन्यांपासून राहत होते; यावरून सुरक्षा रक्षकानं दिलेल्या माहितीला दुजोरा मिळतो. तिथं असताना त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली आणि त्याचं रूपांतर हिंसक घटनेत झाले. "सोमसुंदर, मुथुलक्ष्मी आणि सुप्रिया यांच्यावर प्राणघातक शस्त्रानं वार करण्यात आले. सध्या फरार असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथकं तयार करण्यात आली आहेत. आरोपींना अटक केल्यानंतरच घटनेचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल," असं पोलीस उपायुक्त सैदुलू अडवथ यांनी सांगितलं.
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