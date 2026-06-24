लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विरोध; मुलीने प्रियकराच्या मदतीने आई-वडीलांसह बहिणीला संपवलं; तिघांवर 30 ते 40 वार
लिव्ह इन रिलेशनशिपला विरोध केल्याने मुलीने आपल्याच आई-वडील आणि बहिणीची हत्या केली. पोलीस तिचा शोध घेत आहेत.
Published : June 24, 2026 at 1:45 PM IST
बेंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बेंगळुरूमध्ये सोमवारी (22 जून) एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या तिहेरी हत्येमागे त्या कुटुंबातील मोठी मुलगी आणि तिचा 'लिव्ह-इन पार्टनर' असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे की, पालकांनी मुलीच्या लिव्ह इन रिलेशनशिपला विरोध केला होता आणि हाच विरोध संपूर्ण कुटुंबाच्या मृत्यूचं कारण ठरलं.
मृत व्यक्तींची ओळख 55 वर्षीय सोमशेखर, त्यांची पत्नी 48 वर्षीय मुथुलक्ष्मी आणि त्यांची 20 वर्षीय मुलगी सुप्रिया अशी पटली आहे. हे कुटुंब मूळचं तामिळनाडूचं असून ते बेंगळुरूमध्ये राहत होतं. तर हल्लेखोर श्वेता ही सिगेहल्ली भागातील एका अपार्टमेंटमध्ये प्रियकर केनेथ याच्यासोबत राहत होती. या तिहेरी हत्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी अधिक सखोल करण्यास सुरुवात केली असून फरार आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना अटक करण्यासाठी 6 विशेष पथकं स्थापन करण्यात आल्याचं बेंगळुरूचे पोलीस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह यांनी सांगितलं.
सेगेहल्ली भागात घडली घटना : सोमवारी रात्री सेगेहल्ली येथील डोमिनिक लेआउटमधील 'साई ग्रीन अपार्टमेंट्स'मध्ये निर्घृण हत्येची घटना घडली. मोठी मुलगी श्वेता हिने तिचा प्रियकर केनेथ याच्या मदतीनं या हत्या केल्या आणि त्यानंतर ती घटनास्थळावरून पळून गेली, असा आरोप आहे. तांत्रिक माहितीच्या आधारे, के.आर. पुरम पोलिसांनी तामिळनाडू आणि इतर ठिकाणी शोधमोहीम राबवली.
श्वेता आणि केनेथ क्लासमेट्स : श्वेता आणि केनेथ हे वर्गमित्र होते आणि त्यांनी 'न्यू होरायझन कॉलेज'मधून एकत्र बी.टेक. (B.Tech) पूर्ण केलं होतं. दोघंही एका खासगी कंपनीत 'टेक प्रोफेशनल्स' म्हणून कार्यरत होते आणि 'वर्क फ्रॉम होम' करत होते. त्यांनी अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीच 'साई ग्रीन अपार्टमेंट्स'मध्ये एक अपार्टमेंट भाड्यानं घेतलं होतं. ते त्या ठिकाणी लिव्ह इनमध्ये राहत होते.
वैयक्तिक कारणांमुळे श्वेतानं सुरुवातीला आपल्या पालकांपासून आपलं ठिकाण लपवून ठेवलं होतं. सततच्या संपर्कामुळे अखेरीस तिनं त्यांना आपलं ठिकाण सांगितलं. दरम्यान, श्वेतानं बँकेकडून सुमारे 30 लाख रुपयांचं कर्जदेखील घेतलं होतं आणि ती त्याचे मासिक हप्ते भरण्यास असमर्थ ठरली होती, अशी माहितीही समोर आली आहे. अशा स्थितीत बँकेकडून तिच्या वडिलांच्या मराठाहल्ली येथील घरी नोटिसा पाठवण्यात येत होत्या. तसंच, कर्ज परतफेडीसाठी तिला तिच्या मोबाईलवर वारंवार आठवण करून देणारे मेसेज (रिमाइंडर्स) येत होते.
अशा स्थितीत रविवारी (21 जून) श्वेताच्या आईनं मुथुलक्ष्मी यांनी तिला घरी बोलावलं. तिला तिच्या प्रियकरासोबत पाहून आई तिच्यावर संतापली आणि ओरडली. याचा राग आल्यानं श्वेतानं तिचा प्रियकर केनेथ याच्या मदतीनं आईची भोकसून हत्या केली. त्यानंतर, तिनं वडील आणि बहिणीला जेवणासाठी घरी बोलावलं आणि एका पूर्वनियोजित कटानुसार त्यांचीही भोकसून हत्या केली. यानंतर सोमवारी रात्री ते मोटारसायकलवरून पळून गेले.
केनेथनंही पालकांची दिशाभूल केली : बिदाराहल्ली येथील 'ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल'मध्ये करण्यात आलेल्या शवविच्छेदनातून असं निष्पन्न झालं की, त्या तिन्ही बळींवर 30 ते 40 वेळा वार करण्यात आले होते. श्वेताचा प्रियकर केनेथ हा मेदाहल्लीचा रहिवासी असून त्याचे वडील 'एचएएल' (HAL) मध्ये अभियंता आहेत. केनेथनं आपण हैदराबादमध्ये नोकरी करत असून तिथंच स्थायिक झालो आहोत, असं सांगून आपल्या वडिलांची दिशाभूल केली होती. गुन्ह्यानंतर पोलिसांनी जेव्हा केनेथच्या पालकांशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी तो हैदराबादमध्ये राहतो, असं पोलिसांना सांगितलं.
पोलीस आयुक्तांचे निवेदन : बेंगळुरूचे पोलीस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह यांनी सांगितलं, "के. आर. पुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकाच कुटुंबातील तिघांची वडील, आई आणि मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. या हत्येमध्ये मोठी मुलगी आणि तिच्या प्रियकराचा सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात असून हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. दोन्ही आरोपींना पकडण्यासाठी आम्ही सहाहून अधिक पथकं तयार केली आहेत आणि प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहोत. ते सापडल्यानंतरच या प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध होईल."
आयुक्त पुढे म्हणाले, "मृत वडिलांनी मृत्यूपूर्वी एक जबाब दिला होता. आम्ही त्या जबाबाच्या आधारे, तसंच सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास करत आहोत. मृतांवर अनेकवेळा वार करण्यात आले होते. शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अधिक माहिती मिळेल."
हेही वाचा