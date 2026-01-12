बंगळुरूमधील महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या मृत्यूचं गूढ उकललं, अखेर 18 वर्षीय तरुणाला अटक!
सुरुवातीला हा गूढ मृत्यू असल्याचं म्हटलं जात होतं. परंतु पोलीस तपासानंतर हा खून असल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
Published : January 12, 2026 at 3:12 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकातील बंगळुरूमधील राममूर्ती नगर पोलीस स्टेशन परिसरातील एका महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या मृत्यू प्रकरणाला एक वेगळं वळण मिळालं आहे. सुरुवातीला हा गूढ मृत्यू असल्याचं म्हटलं जात होतं. परंतु पोलीस तपासानंतर हा खून असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी 18 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची हत्या कर्णाल कुराई नावाच्या 18 वर्षीय तरुणानं केली आहे. हा तरूण सुब्रमण्य लेआउटमधील पीडित इंजिनिअरच्या घरासमोर राहत होता आणि तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करत होता. मात्र, पीडित इंजिनिअरला याची कल्पना नव्हती.
खून लपविण्यासाठी बेडरूममध्ये लावली आग : गेल्या 3 जानेवारीला रात्री 9 वाजता आरोपी कर्णाल कुराई हा या महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या घरात घुसला. आत शिरताच त्यानं अचानक पीडितेला मिठी मारली आणि तिच्याशी गैरवर्तन केलं. संतापलेल्या पीडितेनं त्याला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी संतापलेल्या आरोपीनं तिच्यावर हल्ला केला आणि नंतर उशानं तिचा गळा दाबून निर्घृणपणे खून केला. पोलिसांनी सांगितलं की, घटनेनंतर आरोपीनं खून लपविण्यासाठी बेडरूममध्ये आग लावली आणि त्यानं घटनास्थळावरून पळ काढला.
खाजगी कंपनीत करत होती काम : मंगलोरची रहिवासी असलेली पीडित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर गेल्या दोन वर्षांपासून राममूर्ती नगरमधील सुब्रमण्य लेआउटमध्ये राहत होती. ती शहरातील एका खाजगी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होती. सुरुवातीला असा संशय होता की, घराला लागलेल्या आगीमुळे तिचा मृत्यू गुदमरून झाला. या प्रकरणी राममूर्ती नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, पोलीस तपासात आता मृत्यूचं गूढ उकललं आहे.
अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल : 3 जानेवारीला रात्री 10:30 वाजता घरमालकानं पीडिता राहत असलेल्या घरात आग लागल्याची तक्रार राममूर्ती नगर पोलीस ठाण्यात केली. त्यानंतर आगाची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी दरवाजा तोडून आत तपास केला. यावेळी सोफा, पडदे आणि बेडिंग जळालेल्या अवस्थेत आढळले आणि पीडिता बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी पीडितेला ताबडतोब स्थानिक रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. त्यानंतर पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आणि आग लागण्याचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अखेर, पोलीस तपासानंतर सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा हा अनैसर्गिक मृत्यू नसून खून असल्याचं निष्पन्न झालं.
