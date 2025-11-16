मायक्रोसॉफ्टच्या नावाखाली अमेरिकन नागरिकांची सायबर फसवणूक, बंगळुरूमध्ये 21 जणांना अटक
पीएसआय वंदना कलागुरी यांच्या तक्रारीवरून व्हाईटफील्ड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
Published : November 16, 2025 at 7:41 PM IST
बंगळुरू: बंगळुरूमध्ये सायबर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. सीआयडी कार्यालयात नव्यानं स्थापन झालेल्या सायबर कमांड सेंटरनं (सीसीसी) 21 सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना अटक केली आहे. हे आरोपी बंगळुरूमध्ये राहणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांसह अनेकांना धमकावण्यासाठी आणि फसवणूक करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टच्या नावाचा वापर करत होते. पीएसआय वंदना कलागुरी यांच्या तक्रारीवरून व्हाईटफील्ड सेन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सायबर गुन्ह्यात आरोपींनी वापरलेले कम्प्युटर, डिजिटल डिव्हाइस, हार्ड डिस्क, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
बनावट सॉफ्टवेअर कंपनी : मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हाईटफील्ड मेन रोडवरील कोडी येथील वर्थुर येथील डेल्टा बिल्डिंगच्या सहाव्या मजल्यावर आरोपींनी मस्क कम्युनिकेशन्स नावाची बनावट सॉफ्टवेअर कंपनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क या नावानं सुरू केली होती. तसंच आरोपींनी याठिकाणी कम्प्युटर्स ठेवले होते आणि इतर राज्यांतील लोकांना कामावर ठेवले होतं. विशेष म्हणजे या लोकांना सायबर क्राइमचे ट्रेनिंग देण्यात आलं होतं. हे लोक अमेरिका आणि इतर देशांतील नागरिकांशी ऑनलाइन संपर्क साधत होते. तसंच प्रतिष्ठित कंपन्यांची नावं सांगत होते आणि नागरिकांचे लॅपटॉप हॅक करत होते. तसंच नागरिकांची वैयक्तिक माहिती मिळवत होते. त्यानंतर ते नागरिकांना डिजिटल पद्धतीनं अटक करत होते आणि त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप दाखल करण्याची धमकी देत होते. याशिवाय, पोलीस असल्याचं सांगून नागरिकांना मदतीचं आश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक करत होते, असंही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल : न्यायालयाकडून सर्च वॉरंट मिळाल्यानंतर पोलिसांच्या एका पथकानं 14 नोव्हेंबर रोजी मस्क कम्युनिकेशन्सवर छापा टाकला आणि हे प्रकरण उघडकीस आणलं. छापा टाकल्यानंतर याठिकाणी काम करणाऱ्या 21 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध आयटी कायदा 2000 च्या कलम 66, 66(सी) आणि बीएनएसच्या कलम 318(4) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. तसंच अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, सायबर कमांड सेंटरचे डीजीपी डॉ. प्रणव मोहंती यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पेशल सायबर सेलच्या एसपी सविता श्रीनिवास, एसीपी बालकृष्ण, व्हाइटफील्ड सेन पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर के. सुरेश, कर्मचारी एरम्मा आणि अभिजीत यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं ही कारवाई केली.
