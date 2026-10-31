बंगळुरू-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची विशेष सेवा रविवारपासून सुरू होणार; 16 तासांचा प्रवास, मार्ग आणि वेळापत्रक जाणून घ्या
दक्षिण पश्चिम रेल्वेद्वारे चालवली जाणारी ही नवीन रात्रकालीन सेवा दोन प्रमुख शहरांमधील अंतर सुमारे 16 तासांत पूर्ण करेल.
Published : October 31, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:27 AM IST
बंगळुरू: बंगळुरू-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची विशेष सेवा रविवार 1 नोव्हेंबर रोजी सुरू होत आहे. या सेवेमुळे बंगळुरू आणि मुंबई दरम्यानची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अधिक बळकट होईल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव बंगळुरू येथील सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल (SMVT) वरून या रेल्वे सेवेला हिरवा झेंडा दाखवतील. दक्षिण पश्चिम रेल्वेद्वारे (SWR) चालवली जाणारी ही नवीन रात्रकालीन सेवा दोन प्रमुख शहरांमधील अंतर सुमारे 16 तासांत पूर्ण करेल. तसेच मुंबई आणि बंगळुरूदरम्यान धावणारी देशातील तिसरी 'स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस' 2 नोव्हेंबर 2026 पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. सध्याच्या रेल्वे गाड्यांना हे अंतर कापण्यासाठी 22 ते 24 तास लागतात, त्या तुलनेत हा एक मोठा दिलासा ठरेल. उद्घाटन समारंभाला केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, प्रल्हाद जोशी, व्ही. सोमण्णा आणि शोभा करंदलाजे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. मंजुनाथ कनमडी यांनी सांगितले की, ही रेल्वे सेवा प्रवाशांना आरामदायी रात्रकालीन प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देईल आणि कर्नाटक व महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक दृढ करेल.
बंगळुरूहून सुटण्याची वेळ आणि मार्ग : पहिली विशेष सेवा (ट्रेन क्रमांक 06503) एसएमव्हीटी (SMVT) बंगळुरूहून दुपारी 12:15 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6:15 वाजता मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे पोहोचेल. आपल्या पहिल्या प्रवासात ही ट्रेन हिंदूपुर, धर्मावरम, अनंतपूर, गुंतकल, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, कलबुर्गी, सोलापूर, पुणे आणि कल्याण येथे थांबेल. नियमित बंगळुरू-मुंबई-बंगळुरू सेवा अनुक्रमे 27652 आणि 27651 या क्रमांकांनी धावेल. सुमारे 16 तासांच्या प्रवास कालावधीसह ही या मार्गावरील सर्वात जलद ट्रेन ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
16 डबे, 823 प्रवाशांची क्षमता : बंगळुरू-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये एकूण 16 डबे असतील, ज्यामध्ये 823 प्रवाशांच्या प्रवासाची सोय असेल. यामध्ये 11 'थर्ड एसी' (Third AC) डबे (611 बर्थ), चार 'सेकंड एसी' (Second AC) डबे (188 बर्थ) आणि एक 'फर्स्ट एसी' (First AC) डबा (24 बर्थ) यांचा समावेश आहे. 180 किमी प्रतितास वेगाने धावण्यासाठी डिझाइन केलेल्या या ट्रेनमध्ये अधिक आरामदायी कुशनिंग असलेले बर्थ, स्वयंचलित दरवाजे आणि एका डब्यातून दुसऱ्या डब्यात जाण्यासाठी 'वेस्टिब्यूल' (जोडणारे मार्ग) देण्यात आले आहेत.
गाडी क्र. 27651 - मुंबई ते बंगळुरू : ही गाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून रात्री 8:10 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12:00 वाजता बंगळुरूला पोहोचेल. ही सेवा 2 नोव्हेंबरपासून नियमितपणे सुरू होईल आणि मंगळवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस धावेल.
गाडी क्र. 27652 - बंगळुरू ते मुंबई : ही गाडी बंगळुरूमधील एसएमव्ही (SMV) स्टेशनवरून संध्याकाळी 7:45 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 11:55 वाजता मुंबईला पोहोचेल. ही सेवा 3 नोव्हेंबरपासून नियमितपणे सुरू होईल आणि सोमवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस धावेल.
मुंबई–बंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे थांबे : दोन्ही दिशांनी प्रवास करताना ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कल्याण, पुणे, सोलापूर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, गुंतकल आणि अनंतपूर या स्थानकांवर थांबेल. या ट्रेनमध्ये एकूण 16 डबे (कोचेस) असतील, ज्यामध्ये एक 'फर्स्ट एसी' (1st AC), चार 'सेकंड एसी' (2nd AC) आणि अकरा 'थर्ड एसी' (3rd AC) डब्यांचा समावेश असेल.
सुरक्षा प्रणालींनी सज्ज असे प्रगत ड्रायव्हर केबिन : याव्यतिरिक्त प्रवासाला अधिक सुखद बनवण्यासाठी यात उत्तम सस्पेंशन सिस्टीम, आवाज कमी करणारी यंत्रणा, 'कवच' (Kavach) सुरक्षा प्रणाली, आपत्कालीन परिस्थितीत संवाद साधण्याची सुविधा (इमर्जन्सी टॉक-बॅक) आणि स्वच्छता राखण्यासाठी जंतुनाशक तंत्रज्ञान (डिसइन्फेक्टंट टेक्नॉलॉजी) समाविष्ट आहे. या ट्रेनची बाह्य रचना 'एरोडायनामिक' (हवेचा रोध कमी करणारी) असून, यात स्वयंचलित प्रवासी दरवाजे आणि आधुनिक नियंत्रण व सुरक्षा प्रणालींनी सज्ज असे प्रगत ड्रायव्हर केबिनही आहे. ही नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा दोन प्रमुख महानगरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी रात्रीच्या प्रवासाचा एक अधिक उत्तम पर्याय ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
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