बंगळुरूमध्ये कॅब चालकाचा भीषण हत्याकांड; पत्नी, सासू आणि मेहुण्यांसह सात जणांची निर्घृण हत्या
एका कॅब चालकाने आपली पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांसह एकूण सात जणांची पाटा-वरवंट्याने ठेचून निर्घृण हत्या केली आहे. खरं तर ही घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली.
Published : November 6, 2026 at 11:17 AM IST
बंगळुरू: कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका कॅब चालकाने आपली पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांसह एकूण सात जणांची पाटा-वरवंट्याने ठेचून निर्घृण हत्या केली आहे. खरं तर ही घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. पोलिसांनी आरोपी इंदुशेखर याला अटक केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये श्रीरामपुरा येथील रहिवासी असलेल्या रूपावती (सासू), तिची मुलगी सुनीता (आरोपीची पत्नी), तिचे दोन मुलगे शिवकुमार आणि शंकर, सुना दिव्या आणि नलिनी, तसेच नातू पुनीत यांचा समावेश आहे.
आरोपीचे त्याच्या पत्नीसोबत सतत खटके उडत असत : इंदुशेखर आणि सुनीता यांचा विवाह सुमारे दोन दशकांपूर्वी झाला होता. हे कुटुंब राजाजीनगरमधील भाष्यम सर्कलजवळ राहत होते. त्यांचे वैवाहिक आयुष्य सामान्य होते, परंतु अलीकडच्या काळात कौटुंबिक कारणांमुळे पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपीचे त्याच्या पत्नीसोबत सतत खटके उडत असत. कुटुंबातील मोठ्या व्यक्तींनी मध्यस्थी करून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही वाद सुरूच राहिले. सुनीताचे तिच्या आई आणि भावांसोबतचे नाते खूप जवळचे होते, जे इंदुशेखरला अजिबात आवडत नसे. त्याने सुनीतावर तिच्या माहेरच्या लोकांकडे जाण्यावरही निर्बंध घातले होते. मात्र, सुनीताने आपल्या माहेरच्या लोकांशी असलेले संबंध तोडले नाहीत. पत्नीबद्दलच्या रागापोटी इंदुशेखरने आपल्या आयुष्यातील सर्व समस्यांसाठी तिच्या कुटुंबाला जबाबदार धरले आणि त्यांना संपवण्याचा कट रचला.
मृतदेह कारमध्ये नेऊन नंदी हिल्स परिसरात फेकून दिला : आरोपीने आपली पत्नी सुनीता हिच्या डोक्यावर पाटा-वरवंट्याचा दगड मारून तिची हत्या केली. त्यानंतर तिचा मृतदेह कारमध्ये नेऊन नंदी हिल्स परिसरात फेकून दिला. ती बेपत्ता झाल्याचा संशय येऊ नये म्हणून तिची पत्नी मैत्रिणींसोबत सहलीला गेली असल्याचे त्याने शेजाऱ्यांना सांगितले. इतकेच नव्हे, तर तिचा फोनही बंद करून ठेवला, जेणेकरून ती कोणालाही संपर्क करू शकणार नाही. आपल्या कटाच्या पुढच्या टप्प्यात आरोपीने पत्नीचे भाऊ, शिवकुमार आणि शंकर यांना आपल्या घरी बोलावले. एकासोबत मद्यपान केल्यानंतर त्याने त्या दोघांच्या डोक्यावर पाटा-वरवंटा मारून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर इंदुशेखरने नलिनी (शंकरची पत्नी) आणि दिव्या (शिवकुमारची पत्नी) यांचीही हत्या केल्याचा आरोप आहे.
सासू रूपवती आणि शंकरचा मुलगा पुनीत यांचीही हत्या : याव्यतिरिक्त आरोपीने आपली सासू रूपवती आणि शंकरचा मुलगा पुनीत यांचीही हत्या केली. मृतदेह एकाच ठिकाणी न ठेवता त्याने ते वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन टाकले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हत्या केल्यानंतर आरोपीने घरातील रक्ताचे डाग साफ केले आणि पाटा-वरवंट्यावरील खुणा पुसून टाकण्यासाठी रसायनांचा वापर केला. नलिनीच्या आईने ती बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, या भीषण हत्याकांडातून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. आरोपीला अटक करण्यात आली असून, गुन्ह्याशी संबंधित सर्व वस्तू ज्यात एका कारचाही समावेश आहे, पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.
नंदी हिल्ससह विविध ठिकाणी नेऊन शोधमोहीम राबवली : आरोपीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्याला नंदी हिल्ससह विविध ठिकाणी नेऊन शोधमोहीम राबवली. अनेक तासांच्या शोधकामानंतर पुनीतचा मृतदेह सापडला. उर्वरित सहा मृतदेह शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुन्ह्याचे ठिकाण, मृतदेह नेण्यासाठी वापरलेले मार्ग आणि पुरावे नष्ट करण्याचा आरोपीचा प्रयत्न या सर्व बाबींवर सविस्तर तपास सुरू आहे.
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