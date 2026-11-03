बंगळुरूमध्ये महिलेला चाकूचा धाक दाखवून गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न, आरोपीला अटक
एका व्यक्तीनं दुकानातील महिला कर्मचाऱ्याला चाकूचा धाक दाखवून तिच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.
Published : November 3, 2026 at 2:53 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये एक धक्कादायक घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. एका व्यक्तीनं दुकानातील महिला कर्मचाऱ्याला चाकूचा धाक दाखवून तिच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. ही धक्कादायक घटना 31 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11:45 च्या सुमारास इंदिरा नगरमधील '100 फीट रोड'वर घडली. या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, त्यात आरोपी महिलेच्या गळ्यावर चाकू धरून तिला रस्त्यावरून ओढत नेताना दिसत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
आरोपीला न्यायालयीन कोठडी : प्रभूराज असं नाव असलेल्या आरोपीला सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे, असं बंगळुरू पूर्व विभागाचे पोलीस उपायुक्त (DCP) विक्रम अमाथे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. चौकशीदरम्यान तो योग्यरित्या माहिती देऊ शकला नाही आणि त्याचं वर्तनही विचित्र होतं, ज्यामुळं त्याच्या मानसिक आरोग्याबाबत शंका निर्माण होत आहे. त्यानं चोरीच्या उद्देशानं दुकानात प्रवेश केला होता की, या घटनेमागे काही वेगळंच कारण आहे, याचा तपास सुरू आहे."
महिला कर्मचाऱ्याला चाकू दाखवून धमकावले : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हेल्मेट आणि हातमोजे घालून 'प्रीमियम शू अँड बॅग रिपेअर' दुकानात आला आणि अचानक काउंटरवरून उडी मारून आत शिरला. त्याला पाहून, काउंटरवर काम करत असलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्यानं दुकानमालकाला फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपीनं त्या कर्मचाऱ्याला पकडून खाली पाडले आणि तिला चाकू दाखवून धमकावले. त्यानंतर, त्यानं तिच्या दोन्ही हातांवर 'फेव्हिक्विक' टाकून तिचे हात डेस्कला चिकटवून दिले आणि तिच्या तोंडात कापडाचा बोळा कोंबला. त्यानंतर त्या महिलेवर चाकूनं हल्ला केला आणि तिचे 35 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून घेतले.
घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न : या घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, संबंधित महिला कर्मचाऱ्यानं कसेबसे आपले हात सोडवून मदतीसाठी आरडाओरडा केला. तिचा आवाज ऐकून दुकानमालक रणजित कुमार आणि परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावून आले. जमावाला पाहून, आरोपीनं पुन्हा त्या महिलेचे केस पकडले आणि तिला चाकूचा धाक दाखवत ओढत रस्त्यावर आणलं. मात्र, स्थानिकांनी आणि जवळच तैनात असलेल्या वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी महिलेवर हल्ला करून पळून जाणाऱ्या या आरोपीचा पाठलाग करत त्याला पकडलं. यानंतर त्याला इंदिरानगर पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. दरम्यान, पोलिसांनी पुष्टी केली आहे की, आरोपीच्या हल्ल्यात महिलेला कर्मचाऱ्याला किरकोळ दुखापत झाली असून ती धोक्याबाहेर आहे.
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