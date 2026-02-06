धर्मशाळेत आढळले चार पर्यटकांचे मृतदेह : बंगळुरूचे चार जण नेपाळ फिरुन आले अन् घडली दुर्दैवी घटना
नालंदाच्या धर्मशाळेत बंगळुरूच्या चार पर्यटकांचे मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. हे पर्यटक नेपाळवरुन फिरुन आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Published : February 6, 2026 at 1:38 PM IST
पाटणा : आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असलेल्या राजगीर येथील दिगंबर जैन धर्मशाळेत संशयास्पद स्थितीत चार जणांचे मृतदेह आढळले. हे चारही पर्यटक बंगळुरूचे आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. धर्मशाळा आणि आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हे पर्यटक नेपाळमध्ये फिरायला गेले होते, त्यानंतर ते नालंदा इथं फिरायला आले होते. मात्र त्यानंतर ही घटना घडल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
"चार पर्यटकांचे मृतदेह मिळून आले आहेत. या घटनेचा तपास सुरू आहे. रहिवाशांनी खोलीतून दुर्गंधी येत असल्याचं कळवल्यानं पोलिसांनी तिथं येऊन शोध घेतला. त्यावेळी खोलीत चार जणांचे मृतदेह आढळले. दोन दिवसांपूर्वी स्थानिकांनी या पर्यटकांना बाजारात फिरताना पाहिलं होते." - रमन कुमार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजगीर पोलीस ठाणे
चार पर्यटकांचे आढळले मृतदेह : पाटण्यातील एफएसएल टीमला चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आलं आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणावर भाष्य करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. धर्मशाळेच्या रजिस्टरनुसार, 31 तारखेला बंगळुरूतील चार जणांनी खोली बुक केली होती. यामध्ये दोन महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे.
खोलीत संशयास्पद आढळले मृतदेह : हे पर्यटक नेपाळमधून प्रवास करताना राजगीरमध्ये आले होते. त्यानंतर त्यांनी पावपुरीला भेट देण्याची योजना आखली होती. मात्र त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्याची तयारी केली आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच या घटनेचा उलगडा होणार आहे. राजगीर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख रमन कुमार यांनी घटनेला दुजोरा दिला आहे.
