कोण आहे बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक? TMC सोडल्यानंतर भाजपाकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल
Bengali film actor Koyel Mallick files her nomination for Rajya Sabha in the presence of West Bengal CM Suvendu Adhikari in Kolkata
Published : October 5, 2026 at 4:14 PM IST
कोलकाता : गेल्या काही महिन्यांत पश्चिम बंगालमध्ये अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षाची सत्ता गेल्यानंतर लोकसभेचे 20 खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले तर 60 हून अधिक आमदारांनीही वेगळा गट स्थापन केला आहे. दरम्यान, राज्यसभेच्या चार खासदारांनी राजीनामा दिला. त्यापैकी तीन नेते आता भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार आहेत. तर आणखी एका नेत्याला भाजपानं उमेदवारी जाहीर केली आहे.
भाजपाकडून रविवारी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी पश्चिम बंगालमधून अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक यांना उमेदवारी दिली आहे. रुक्मिणी मल्लिक, या कोयल मल्लिक या नावानंही ओळखल्या जातात. सोमवारी राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपाच्या उमेदवार म्हणून कोयल मल्लिक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यावेळी त्यांच्यासोबत पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य उपस्थित होते.
दरम्यान, ज्येष्ठ बंगाली चित्रपट अभिनेते रणजित मल्लिक यांची कन्या असलेल्या कोयल मल्लिक यांनी यापूर्वी 6 एप्रिल ते 16 जुलै या कालावधीत तृणमूल काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या खासदार म्हणून काम केलं होते. मागील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर कोयल मल्लिक यांनी राजीनामा दिला होता. त्या तृणमूल काँग्रेसकडून राज्यसभेत दाखल झाल्या होत्या.
भाजपा मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत कोयल मल्लिक यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी माझी खासदारकीसाठी निवड केली आहे. तसंच गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपाच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल राज्य सरकार करत असलेल्या विकासकामांमुळं भाजपामध्ये सामील झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच राज्यसभेचे सदस्य होणं आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करण्याची संधी मिळणं, हा एक मोठा सन्मान असणार आहे. पश्चिम बंगालची रहिवासी म्हणून गेल्या काही महिन्यांत राज्यात सुरू झालेली विकासकामं पाहून आपल्याला खूप आनंद होत असल्याचं कोयल मल्लिक यांनी सांगितलं.
राज्यात रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत आणि लोकांना कामाच्या शोधात इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागू नये, असं सांगत कोयल मल्लिक यांनी बंगालच्या लोकांना शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान, कोयल मल्लिक यांनी विधानसभेच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमधील राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी 16 ऑक्टोबर रोजी निवडणुका होणार आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे.
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