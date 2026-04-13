बंगालची जनता बॉम्बला मतांनी प्रत्युत्तर देईल, डबल-इंजिन सरकार स्थापन करणार : अमित शाह
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीरभूम जिल्ह्यातील मयुरेश्वर येथील एका निवडणूक सभेला अमित शाह यांनी संबोधित केलं.
Published : April 13, 2026 at 5:30 PM IST
मयुरेश्वर : "पश्चिम बंगालची जनता बॉम्ब आणि गोळ्यांना आपल्या मतांनी प्रत्युत्तर देईल आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे 'डबल इंजिन' सरकार स्थापन केलं जाईल," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीरभूम जिल्ह्यातील मयुरेश्वर येथील एका निवडणूक सभेला सोमवारी (13 एप्रिल) अमित शाह यांनी संबोधित केलं.
निवडणूक घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी आहे : अमित शाह म्हणाले की, "विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजपा राज्यातील माफिया राजवट संपवेल. तसंच बंगालच्या जनतेनं ममता बॅनर्जी सरकारला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते बॉम्ब आणि गोळ्यांना आपल्या मतांनी प्रत्युत्तर देतील." राज्यातील बहुसंख्य समाजाला घाबरवण्याचा मुख्यमंत्री प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला. ते म्हणाले, "ही विधानसभा निवडणूक बंगाल आणि देशाच्या इतर भागांतून घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी आहे."
बॉम्ब आणि गोळ्यांचे कोठार बनवलं असल्याचा आरोप : "दीदी, आम्ही इथं शतकांपासून राहत आहोत. आम्हाला घाबरवणारे तुम्ही कोण?," असा सवाल देखील अमित शाह यांनी ममता बॅनर्जींना केला. तसंच तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या काळात मुर्शिदाबादमध्ये दंगे झाले, रामनवमीच्या मिरवणुकीवर हल्ले झाले आणि काही ठिकाणी सरस्वती पूजेला परवानगी दिली गेली नाही, असा आरोप देखील अमित शाह यांनी केला. याचबरोबर, गेली 15 वर्षे राज्यावर राज्य करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसनं बंगालला बॉम्ब आणि गोळ्यांचे कोठार बनवलं असल्याचा आरोप करत अमित शाह म्हणाले, "मी टीएमसीच्या गुंडांना सांगू इच्छितो की, निवडणुकीच्या दिवशी घरीच थांबा, अन्यथा 4 मे नंतर त्यांना तुरुंगात पाठवलं जाईल."
Bolpur, West Bengal: Union Home Minister Amit Shah says, " no such incidents will take place, no incidents like those in sandeshkhali, no incidents like rg kar, no incidents like durgapur law college, and no incidents like south kolkata law college. daughters will be safe in every… pic.twitter.com/MYVLLe41cA— IANS (@ians_india) April 13, 2026
सीमा सुरक्षा दलाला जमीन दिली जाईल : स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं राज्यात पुरेसे केंद्रीय दल पाठवले असल्याचंही अमित शाह यांनी सांगितलं. याशिवाय, अमित शाह यांनी असा आरोप केला की, भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी टीएमसी सरकारनं राज्यातील अनेक ठिकाणी सीमा सुरक्षा दलाला जमीन दिली नाही. याठिकाणी भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत या कामासाठी जमीन दिली जाईल, असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
UCC लागू केलं जाईल : पुढं अमित शाह म्हणाले की, "भाजपाचं सरकार स्थापन झाल्यावर पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू केली जाईल. यामुळं सर्वांना समान कायदे आणि नियमांचं पालन करावं लागेल." याचबरोबर, प्रत्येक क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळं राज्यातील जनता केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहिली असा दावा देखील अमित शाह यांनी केला. ते म्हणाले, "एकदा 'डबल-इंजिन' सरकार स्थापन झालं की, केंद्र सरकारचा निधी राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचेल आणि महिला, युवक व गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातील."
