पश्चिम बंगालमध्ये सप्लीमेंट्री व्होटर लिस्ट सोमवारी जारी होण्याची शक्यता; सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे निर्देश
पश्चिम बंगाल सरकारनं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारीची पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : March 22, 2026 at 5:14 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळं येत्या सोमवारी (23 मार्च) पहिली सप्लीमेंट्री व्होटर लिस्ट (पुरवणी मतदार यादी) प्रसिद्ध होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारनं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारीची पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. नबन्ना येथील गृह आणि पर्वतीय व्यवहार विभागानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सोमवारी संध्याकाळी पुरवणी यादी प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं योग्य ती खबरदारीची पावलं उचलण्याचं आवाहन केलं आहे.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे निर्देश : "उपरोक्त बाबींचा विचार करता, संभाव्य गर्दीच्या ठिकाणी गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी आपल्या स्तरावरून योग्य ती खबरदारीची पावलं उचलली जावीत. संवेदनशील ठिकाणी कडक पाळत ठेवली जावी. तसंच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीनं इतर आवश्यक उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी विनंती करण्याचे निर्देश मला देण्यात आले आहेत. याकरिता योग्य त्या पायाभूत सुविधांची व्यवस्थाही करण्यात यावी," असं जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हे निर्देश राज्य सरकारच्या वरिष्ठ विशेष सचिवांनी जारी केले आहेत. पत्रात पुढं म्हटलं आहे की, "या संदर्भात संबंधित पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्तांनाही कळवण्याची विनंती करण्याचे निर्देश मला देण्यात आले आहेत." आवश्यक कारवाईसाठी पत्राच्या प्रती पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक आणि कोलकाता पोलीस आयुक्त यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
सप्लीमेंट्री व्होटर लिस्ट जारी होण्याची शक्यता : पश्चिम बंगालमधील पहिली पुरवणी मतदार यादी 23 मार्चला प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे, असं निवडणूक आयोगाच्या (EC) एका अधिकाऱ्यानं गेल्या शुक्रवारी सांगितलं होतं. तसंच सोमवारपर्यंत यादी अंतिम झाल्यानंतर राज्यभरातील अंदाजे 80000 मतदान केंद्रांवर अद्ययावत मतदार यादी प्रदर्शित करण्याची तयारी सुरू आहे, असंही आयोगाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं होतं. दरम्यान, पुरवणी यादीची प्रसिद्धी विशेष महत्त्वाची आहे. कारण 28 फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्या मतदारांचे अर्ज 'निर्णयाधीन' (under adjudication) म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले होते, त्या मतदारांच्या नावांचा या यादीत समावेश असण्याची शक्यता आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला 60 लाखांहून अधिक नावं 'निर्णयाधीन' (under adjudication) म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली होती; त्यापैकी 27 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा शुक्रवार दुपारपर्यंत करण्यात आला.
निमलष्करी दलाच्या 2,400 तुकड्या तैनात केल्या जाणार : पश्चिम बंगालमध्ये शांततापूर्ण निवडणुका पार पाडण्याच्या उद्देशानं, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं (MHA) केंद्रीय दलांच्या एकूण 2,400 तुकड्या तैनात करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. गृह मंत्रालयानं 19 मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF), राज्य सशस्त्र पोलीस (SAP) आणि भारतीय राखीव बटालियन्स (IRBn) यांचा समावेश असलेल्या 2,400 तुकड्या राज्यात तैनात केल्या जातील. दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळं निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दलांचे जवान संपूर्ण राज्यभर 'रूट मार्च' आणि पाळत ठेवताना आधीच दिसून येत आहेत.
