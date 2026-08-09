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"बंगाल गुंडांच्या हातात गेलंय", ममता बॅनर्जींचा ताफा आंदोलकांनी अडवला अन् फेकल्या पाण्याच्या बाटल्या व चपला!

आंदोलकांनी ममता बॅनर्जी यांच्या गाडीला घेराव घातला, पाण्याच्या बाटल्या आणि चपला फेकल्या.

Mamata Banerjee
ममता बॅनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 7:46 PM IST

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कोलकाता : गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच आता पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा ताफा आंदोलकांनी अडवडा आणि पाण्याच्या बाटल्या व चपला फेकल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी या दिवंगत तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्ते बिरजू कीत यांच्या कुटुंबीयांना भेटायला जात असताना उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील हलिसाहार इथं आंदोलकांनी त्यांचा ताफा अडवला. आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घातला, पाण्याच्या बाटल्या आणि चपला फेकल्या. तसंच स्थानिक पोलिसांवर पोलीस कोठडीतील मृत्यूंचा आरोप करत घोषणाबाजी केली.

पोलीस कोठडीत बेशुद्ध अवस्थेत आढळले : तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते बिरजू कीत यांना गुरुवारी रात्री पोलिसांनी त्यांच्या घरातून अटक केली होती. शुक्रवारी त्यांना बॅरकपूर उपविभागीय न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर न्यायालयानं त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली. मात्र, शनिवारी सकाळी बिरजू कीत हे पोलीस कोठडीत बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे की, पोलीस कोठडीत असताना पोलिसांनी त्यांना मारहाण करून ठार केलं. मात्र, बिरजू कीत हे आधीपासूनच आजारी होते आणि त्यांचा हृदयविकारानं मृत्यू झाला, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.

भाजपावर हल्लाबोल : या घटनेनंतर तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रविवारी दुपारी बिरजू कीत यांच्या घरी जात असताना त्यांच्या गाडीवर हल्ला झाला. पत्रकारांशी संवाद साधताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "हलिसाहार पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी निरीक्षकानं (आयसी) आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला लॉक-अपमध्ये छळ करून ठार मारलं. त्याच्याच चिथावणीवरून भाजपा कार्यकर्त्यांनी आमच्या वाहनावर विटा-दगड फेकले आणि शिवीगाळ केली." दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि डोला सेन हे हलिसाहारला गेले होते. यावेळी, स्वतः विरोधाला सामोरे जात असताना, त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि प्रशासनाविरुद्ध आपला संतापही व्यक्त केला.

बंगाल गुंडांच्या हातात गेलंय : माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी गोंधळ घालण्यासाठी आल्या होत्या आणि जनतेनं त्यांचा निषेध केला, असा आरोप भाजपानं केला आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यावरही निशाणा साधला. ही कृत्ये करण्यासाठी गुंडांचा वापर करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर केला. "सुरक्षेची गोष्ट सोडाच... पोलीस गुंडांना संरक्षण देत आहेत! बंगाल गुंडांच्या हातात गेलं आहे. आम्ही गुन्हा दाखल करू," असं ममता बॅनर्जी यांनी सांगत आपल्या गाडीवर मोठ्या विटा फेकण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

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TAGGED:

पश्चिम बंगाल
ममता बॅनर्जी
पोलीस कोठडी
बिरजू कीत यांचा मृत्यू
MAMATA BANERJEE

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