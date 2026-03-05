पश्चिम बंगालमध्ये मोठी उलथापालथ : राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांचा राजिनामा, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या 'हा तर मला धक्का'
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी रराजिनामा दिला आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर राज्यपालांनी राजिनामा दिल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
Published : March 5, 2026 at 10:50 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी गुरुवारी राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या पदाचा राजिनामा दिल्यानं मोठी खळबळ उडाली. केंद्रानं नियुक्ती केल्यानंतर सीव्ही आनंद बोस नोव्हेंबर २०२२ पासून पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून काम करत होते.ते सध्या दिल्लीत आहेत. तामिळनाडूचे राज्यपाल असलेले आर एन रवी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. सीव्ही आनंद बोस यांनी राजिनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आनंद बोस यांनी राजिनामा दिल्यानं मला धक्का बसला आहे. त्यांनी राजिननामा का दिला याची कारणं मला माहिती नाहीत, असं आपल्या सोशल माध्यमांवर नमूद केलं आहे.
राज्यपालांवर लैंगिक छळाचे आरोप : गेल्या वर्षी मे महिन्यात एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यानं राज्यपालांवर लैंगिक छळाचे आरोप केल्याच्या वादानंतर राजभवन आणि राज्य सरकारमधील संबंध बिघडले. राज्यपाल बोस यांनी त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करून न्यायालयातही धाव घेतली होती. कोणत्याही राज्याच्या राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये कायदेशीर संघर्ष नकोसा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. अंतरिम आदेशात बॅनर्जी यांना राज्यपालांविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक विधान करण्यापासून रोखलं आहे.
राज्यपालांच्या राजिनाम्यानं बसला धक्का : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "आरएन रवी हे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून सीव्ही आनंद बोस यांची जागा घेतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कळवलं आहे. सोशल माध्यमांवरील एका पोस्टमध्ये बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नमूद केलं आहे."पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्या अचानक राजीनाम्याच्या बातमीनं मला धक्का बसला आहे आणि त्यांची चिंताही आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची कारणं मला सध्या माहीत नाहीत. सध्याची परिस्थिती पाहता, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला काही राजकीय हितसंबंधांसाठी राज्यपालांवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून दबाव आला असेल, तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मला नुकतेच कळवलं की आर.एन. रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होत आहे. त्यांनी या संदर्भात परंपरेनुसार कधीही माझ्याशी सल्लामसलत केली नाही. अशी कृती भारतीय संविधानाच्या आत्म्याला कमकुवत करते. आपल्या संघराज्य रचनेच्या पायावर आघात करते. केंद्रानं सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचा आदर केला पाहिजे. लोकशाही परंपरा आणि राज्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे एकतर्फी निर्णय घेण्यापासून दूर राहिलं पाहिजे." गेल्या वर्षी मे महिन्यात एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यानं राज्यपालांवर लैंगिक छळाचे आरोप केल्याच्या वादानंतर राजभवन आणि राज्य सरकारमधील संबंध बिघडले. राज्यपाल बोस यांनी त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करून न्यायालयातही धाव घेतली. सीव्ही आनंद बोस यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत सुरू राहणार होता. त्यांनी २०२६ च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या सुमारे २० महिने आधी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट नाही. टीएमसी खासदार आणि पक्षाच्या प्रवक्त्या शशी पंजा म्हणाल्या की, "जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिला. सीव्ही आनंदा बोस यांनी अचानक राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. काय झालं? कारण त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची अवज्ञा केली? बंगालला जाणून घ्यायचे आहे की कारण काय आहे."
हेही वाचा :