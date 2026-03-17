पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक : TMC कडून उमेदवारांची यादी जाहीर; ममता बॅनर्जी नंदीग्राममधून निवडणूक लढवणार नाहीत
तृणमूल काँग्रेसनं आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
Published : March 17, 2026 at 6:04 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसनं (TMC) मंगळवारी (17 मार्च) आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली. यानुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नंदिग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार नाहीत. त्याऐवजी त्या भवानीपूरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. भाजपानं त्यांच्या विरोधात सुवेंदू अधिकारी यांना उमेदवारी दिली आहे. सुवेंदू अधिकारी हे नंदिग्राममधून देखील निवडणूक लढवतील.
291 जागांसाठी उमेदवारांची नावं जाहीर : तृणमूल काँग्रेसनं आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. ममता बॅनर्जी भवानीपूरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. पक्षानं 291 विधानसभा जागांसाठी उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत. यानुसार, चंद्रिमा भट्टाचार्य यांना दमदम उत्तर मतदारसंघातून, मदन मित्रा यांना कामरहाटी मतदारसंघातून, फिरहाद हकीम यांना कोलकाता पोर्ट मतदारसंघातून, कुणाल घोष यांना बेलेघाटा मतदारसंघातून आणि डॉ. शशी पंजा यांना श्यामपुकुर मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे.
Voting for all 294 assembly seats in West Bengal will be held in two phases – on April 23 and 29 – with 152 and 142 seats going to polls, respectively. Counting of votes will take place on May 4.
उर्वरित तीन जागांवर मित्रपक्ष लढणार : तृणमूल काँग्रेस राज्यातील 294 पैकी 291 जागांवर निवडणूक लढवेल, अशी घोषणा पक्षाच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घोषणा केली आहे. कोलकाता इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी आणि प्रदेशाध्यक्ष सुब्रता बक्षी यांच्यासोबत उमेदवारांची नावं जाहीर केली. यावेळी, "आम्ही 294 पैकी 291 जागांवर निवडणूक लढवू. उर्वरित तीन जागांवर आमचा मित्रपक्ष, अनित थापा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागात निवडणूक लढवेल," असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.
226 पेक्षा जास्त जागा जिंकू, ममतांना विश्वास : "2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस मोठ्या बहुमतानं सत्ता कायम राखेल. या निवडणुकीत आम्ही 226 पेक्षा जास्त जागा जिंकू," असा विश्वास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विश्वास व्यक्त केला. याचबरोबर, उमेदवारांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्या की, "अशा नेत्यांना संघटनेत सामावून घेतलं जाईल."
पवित्र कार पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील : पश्चिम बंगालमधील भाजपाचे माजी पंचायत प्रमुख आणि एकेकाळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे निकटवर्तीय असलेले पवित्र कार यांनी मंगळवारी पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत पवित्र कार यांनी यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत नंदीग्राम मतदारसंघातून पवित्र कार यांना सुवेंदू अधिकारी यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतवण्यात येणार आहे. मंगळवारी पक्षानं जाहीर केलेल्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या पहिल्या यादीत पवित्र कार यांचं नाव होतं. दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्षनेते असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांनी नंदीग्राममध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता.
