पश्चिम बंगाल बेड्यांमधून मुक्त झालाय, राज्याचं वैभव परत येऊ लागलंय - नरेंद्र मोदी
शनिवारी हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर इथं अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केल्यानंतर 'पश्चिम बंगा दिना'निमित्त आयोजित कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी बोलत होते.
Published : June 20, 2026 at 8:47 PM IST
तारकेश्वर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल बेड्यांमधून मुक्त झाला असून विकासाच्या नव्या प्रवासाला निघाला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "एका निवडणुकीच्या निर्णयामुळं झालेला बदल राज्यभर दिसून येत आहे." शनिवारी हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर इथं अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केल्यानंतर 'पश्चिम बंगा दिना'निमित्त आयोजित कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी, मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी आणि सामान्य नागरिकही उपस्थित होते.
"निवडणुका आणि शपथविधीनंतर आज मला तुमच्यामध्ये पहिल्यांदाच येण्याचा बहुमान मिळत आहे. बंगालच्या वातावरणात एक नवीनच ताजेपणा जाणवत आहे. असं वाटतं की बंगाल आता आपल्या बेड्यांमधून मुक्त झाला आहे आणि बंगालचे वैभव परत येऊ लागले आहे," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचबरोबर, विधानसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या विजयाचा उल्लेख करत नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, राज्यात होत असलेल्या बदलांनी लोकशाही प्रक्रियेची ताकद दाखवून दिली आहे. ते म्हणाले, "बंगालच्या लोकांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक आहे आणि गावांमध्ये आनंद व आत्मविश्वासाची भावना आहे. बंगालमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, तुमचे एक मत कसे बदल घडवून आणू शकते."
#WATCH | Hooghly, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " we need to repeatedly tell today's generation about the importance of west bengal day. the young generation needs to know what happened during that time, when there was an attempt to make the entire bengal a part… pic.twitter.com/NGoRuO3y6q— ANI (@ANI) June 20, 2026
भारत-बांगलादेश सीमेवरील कुंपणाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवरही नरेंद्र मोदींनी भर दिला आणि मागील सरकारनं ही प्रक्रिया थांबवल्याचा आरोप केला. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मागील सरकारनं सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी जमिनीचं हस्तांतरण कसं थांबवलं होतं, हे तुम्ही पाहिलेच असेल. सध्याच्या सरकारच्या काळात ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे." दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील 9.44 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या 'पीएम-किसान' योजनेच्या 18880 कोटी रुपयांच्या 23 व्या हप्त्याचं वितरण केलं. याचबरोबर, नरेंद्र मोदींनी रेल्वे, कृषी, ग्रामीण विकास, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित विविध विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ केला.
#WATCH | Hooghly, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " the same spirit with which west bengal was saved, after independence, it needed to be carried forward with that very spirit. but unfortunately, exactly the opposite happened. efforts were made to forget west… pic.twitter.com/KbrmUaYiyf— ANI (@ANI) June 20, 2026
या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, अॅग्री स्टॅक, नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय अभियान आणि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना यांचा समावेश आहे, असं पीआयबीनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांना जगातील सर्वात मोठ्या पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली. निवेदनानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश 2026-27 मध्ये पश्चिम बंगालमधील सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या सुमारे 14 लाख हेक्टर शेतजमिनीवर विमा संरक्षण प्रदान करणे, त्याद्वारे अंदाजे 28,140 कोटी रुपयांच्या विमा मूल्याच्या पिकांचे संरक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांना भरीव अनुदानाच्या माध्यमातून आधार देणे हा आहे.
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