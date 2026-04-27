बंगाल विधानसभा निवडणूक फेज 2: प्रचारतोफा थंडावल्या, तगडा बंदोबस्त तैनात

पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या प्रचारतोफा आता थंडावल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 29 एप्रिलरोजी पार पडणार आहे.

Bengal Assembly Election 2026
प्रचार करतानना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 10:53 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यासाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. निवडणूक आयोगानं या मतदानासाठी तगडा बंदोबस्ताची घोषणा केली आहे. मतदानात व्यत्यय आणण्याचा किंवा मतदारांना अडवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास, त्याचा कठोरपणे सामना केला जाईल, असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

प्रचार करण्याचा आज शेवटचा दिवस : बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 चा राज्यात प्रचार करण्याचा सोमवार हा शेवटचा दिवस होता. बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात तीव्र राजकीय लढाई सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्यात अनेक प्रचारसभांचं नेतृत्व केलं. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवर थेट हल्ला चढवला. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह या दोघांनीही महत्त्वाच्या मतदार संघात सभा आणि रोड-शो केले. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील तीव्र राजकीय लढाईची नांदीच झाली.

पहिल्या टप्प्यात राज्यात हिंसाचाराच्या घटना : २३ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यात हिंसेच्या तुरळक घटना घडल्या होत्या. गेल्या ४८ तासांत, पोलिसांनी दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील भांगर येथे एका तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या घरातून डझनभर गावठी बॉम्ब जप्त केल्याचा दावा केला आहे. या घटनेनंतर, निवडणूक आयोगानं रविवारी पोलिसांना निवडणूक काळात राज्यात हात बॉम्बच्या बेकायदेशीर निर्मितीमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी. अशा सर्व प्रकरणांचा तपास 'राष्ट्रीय तपास यंत्रणा' (NIA) करेल, असंही आयोगानं स्पष्ट केलं. मतदार कोणत्याही भीतीशिवाय आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील, याची खात्री करण्यासाठी, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मतदारसंघनिहाय तैनाती करावी. संवेदनशील भागांमध्ये 'एरिया डोमिनेशन' मोहीम अधिक तीव्र करावी, असे निर्देशही आयोगानं दिले.

