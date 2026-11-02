बंगाल विधान भवनच्या रेस्ट रूममध्ये आढळला कॅन्टीन कर्मचाऱ्याचा मृतदेह; तपास सुरू
पोलीस सूत्रांनुसार, मृत कर्मचाऱ्याची ओळख उमेश चंद्र दास अशी पटली असून, तो गेल्या 15 वर्षांपासून विधानसभेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता.
Published : November 2, 2026 at 2:24 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधान भवनच्या परिसरातील सोमवारी सकाळी रेस्ट रुममध्ये कॅन्टीनमधील एका कर्मचाऱ्याचा मृतदेह आढळला. या घटनेमुळं अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या या परिसरातील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, मृत कर्मचाऱ्याची ओळख उमेश चंद्र दास अशी पटली असून, तो गेल्या 15 वर्षांपासून विधान भवनात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता.
या घटनेसंदर्भात, बोलताना कोलकाता पोलीस एसीपी (गुप्तचर विभाग) कुणाल अग्रवाल यांनी सांगितलं की, "मृताचे नाव उमेश चंद्र दास आहे. ते गेल्या 15 वर्षांपासून विधान भवनात कंत्राटी कर्मचारी होते. ही घटना कशी घडली? याचा आम्ही तपास करत आहोत. 'होमिसाईड डिव्हिजन'चे (हत्या तपास विभाग) अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असून, प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे."
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधान भवनातील काही कर्मचाऱ्यांना उमेश चंद्र दास हे रेस्ट रुममध्ये फरशीवर बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला दिसला. त्यांनी त्वरित कर्तव्यावर असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आणि त्यानंतर स्थानिक पोलीस ठाण्याला या घटनेची माहिती दिली. यानंतर हेअर स्ट्रीट पोलीस ठाण्यातील एक पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर, पोलीस आणि विधान भवनच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं, कॅन्टीनमधील त्या कर्मचाऱ्याला रेस्ट रुममधून त्वरित बाहेर काढण्यात आलं आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही, असं सांगितलं आहे. दरम्यान, हेअर स्ट्रीट पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास सुरू केला आहे. विधान भवन परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासोबतच, पोलीस मृत कर्मचाऱ्याच्या सहकाऱ्यांचीही चौकशी करत आहेत.
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