मेहुल चोक्सी लवकरच परतणार भारतात; प्रत्यार्पण करण्याचे बेल्जियममधील न्यायालयाचे आदेश

बेल्जियममधील अँटवर्प येथील न्यायालयानं फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला भारताकडं प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Mehul Choksi extradition to India
मेहुल चोक्सी (ANI)
By PTI

Published : October 17, 2025 at 10:34 PM IST

नवी दिल्ली : बेल्जियममधील अँटवर्प येथील न्यायालयानं फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला भारताकडं प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताच्या विनंतीवरून, बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला केलेली अटक वैध असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले आहे. भारतीय तपास यंत्रणा मेहुल चोक्सीला नवी दिल्लीत परत आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल जवळ आली आहे.

न्यायालयाचा काय आहे आदेश? : या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, चोक्सीकडं अजूनही निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे. ते पुढे म्हणाले, "याचा अर्थ असा की, तो ताबडतोब येऊ शकणार नाही, परंतु न्यायालयाने दिलेला हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे." शुक्रवारी अँटवर्प न्यायालयाने दोन्ही बाजू, बेल्जियमच्या अभियोक्ता (भारताच्या वतीने) आणि चोक्सी याचे म्हणणे ऐकले. त्यानंतर त्याची अटक आणि भारताची प्रत्यार्पणाची विनंती वैध असल्याचा निर्णय दिला.

जामीनासाठीचे मेहुल चोक्सीचे प्रयत्न अयशस्वी : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने पाठवलेल्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून ११ एप्रिल रोजी अँटवर्प पोलिसांनी ६५ वर्षीय चोक्सीला अटक केली होती. तो चार महिन्यांहून अधिक काळ तेथील तुरुंगात आहे. बेल्जियमच्या विविध न्यायालयांमधून जामीन मिळवण्यासाठी मेहुल चोक्सीचे वारंवार प्रयत्न अयशस्वी झाले.

भारतानं दिलं आश्वासन : भारत सरकारनं बेल्जियमला ​​असंही आश्वासन दिलं की, जर चोक्सीला भारतात प्रत्यार्पण केलं गेलं तर त्याला युरोपियन सीपीटीच्या अनुषंगानं मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात येईल. त्याला स्वच्छ पिण्याचं पाणी, पुरेसं अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा, वर्तमानपत्र आणि टीव्हीची उपलब्धता, खासगी डॉक्टरांकडून उपचारांची निवड यासह सर्व सुविधा पुरवल्या जातील आणि त्याला एकांतवासाची शिक्षा भोगावी लागणार नाही.

कुटुंबासह झाला होता फरार : पंजाब नॅशनल बँकेला अनेक कोटी रुपयांचा गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी कुटुंबासह देशातून पसार झाले होते. मेहुल चोक्सीला अटक करताना, बेल्जियम पोलिसांनी मुंबई न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या दोन अटक वॉरंटचा हवाला दिला असल्याची माहिती पुढे आली.

