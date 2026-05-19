2031 पर्यंत बस्तरचा विकास होईल, सेवा डेराच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत सुविधा पोहोचतील : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका पत्रकार परिषदेत बस्तरचा विकास आराखडा माध्यमांसमोर सादर केला.

Bastar will be developed by 2031 Union Home Minister Amit Shah has given assurances
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 19, 2026 at 7:49 PM IST

बस्तर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जगदलपूर येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये मध्य विभागीय परिषदेची 26 वी बैठक पार पडली. या बैठकीला छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह चारही राज्यांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. यावेळी चारही राज्यांमधील विकासावर आणि सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, या बैठकीचा उद्देश चार राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय साधणे आणि धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करणं हा आहे. जमीन, पाणी, रेल्वे, आदिवासी कल्याण आणि डिजिटल प्रशासनाशी संबंधित मुद्द्यांवर तोडगा काढणं हा देखील या बैठकीचा उद्देश आहे.

बस्तरमध्ये सध्या उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण : मध्य विभागीय परिषदेची बैठक संपल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका पत्रकार परिषदेत बस्तरचा विकास आराखडा माध्यमांसमोर सादर केला. अमित शाह म्हणाले की, "31 मार्च 2026 नंतरचा हा माझा बस्तरचा पहिलाच दौरा आहे. मध्य विभागीय परिषदेची 26 वी बैठक इथं झाली. मी कालपासून इथं आहे. बस्तरच्या लोकांचा उत्साह आणि आत्मविश्वास सर्वत्र दिसून येतोय. भीती आणि बंदुकीच्या सावलीखाली जगण्याचं युग आता संपलं आहे. बस्तर आता विकासाचा श्वास घेत आहे. बस्तर आता नक्षलमुक्त आहे."

काँग्रेस सरकारनं आम्हाला मदत केली नाही : पुढं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "13 डिसेंबर 2013 रोजी छत्तीसगडमध्ये भाजपाचं सरकार स्थापन झालं. इथं विष्णुदेव यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर नक्षलवादाविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू झाली. त्यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं आम्हाला मदत केली नाही. नक्षलवादाच्या निर्मूलनासाठी त्यांनी कोणतंही योगदान दिलं नाही," असं म्हणत अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.

तीन महत्त्वाच्या तारखांचाही उल्लेख : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान तीन महत्त्वाच्या तारखांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "ह्याच त्या तारखा आहेत, ज्यांच्या दरम्यान आम्ही बस्तरच्या विकासासाठी आणि नक्षलवादाच्या अंतासाठी लक्ष्मणरेषा आखली होती."

  • 24 ऑगस्ट 2024 : आम्ही सर्व राज्यांच्या महासंचालकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत आम्ही 31 मार्च 2026 पर्यंत भारतातून नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याचा निर्णय घेतला, असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
  • 31 मार्च 2026 : बस्तरमध्ये तैनात असलेल्या शूर सैनिकांच्या आणि बस्तरच्या लोकांच्या पाठिंब्यानं आम्ही आमचं निर्धारित ध्येय साध्य केलं आहे. आज आपण नक्षलमुक्त भारत आणि बस्तरमध्ये उभे आहोत. हे हजारो सैनिक आणि लोकांच्या बलिदानामुळं शक्य झालं आहे, असं असं अमित शाह म्हणाले.
  • 19 मे 2026 : नक्षलवाद संपल्यानंतर बस्तरचा इतर राज्यांप्रमाणे विकास करण्यासाठी तळागाळाच्या स्तरावर विकासकामे सुरू करण्यात आली. आज, विकसित बस्तरचा सूर्योदय इथूनच सुरू होत आहे, असंही असं अमित शाह यांनी सांगितलं.

प्रत्येक कुटुंबापर्यंत शासकीय सेवा पोहोचवल्या जातील : पुढं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, "बस्तर केरळ इतकं मोठं असलं तरी येथील समस्या तितकीच गुंतागुंतीची होती. ही समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही 200 सुरक्षा शिबिरे स्थापन केली. आता बस्तर नक्षलमुक्त आहे. आता या 200 शिबिरांपैकी 70 शिबिरांचे रूपांतर 'वीर शहीद गुंडदूर सेवा डेरा'मध्ये केलं जाईल. बस्तरमधील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबापर्यंत शासकीय सेवा पोहोचवल्या जातील. सेवा डेराच्या माध्यमातून बँकिंग सुविधा उपलब्ध होतील. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभही मिळतील."

सेवा डेराच्या माध्यमातून सुविधा पुरवल्या जातील : याचबरोबर, "सेवा डेराच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षणही दिलं जाईल. सेवा डेराच्या माध्यमातून अंगणवाडी सुविधाही उपलब्ध होईल. सर्व विकासकामं एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. बस्तरच्या लोकांना गेल्या 50 वर्षांपासून न मिळालेल्या सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देऊ. या सेवा डेराला आर्थिक घडामोडींचे केंद्र बनवलं जाईल. इथं शिलाई प्रशिक्षण आणि चिंच प्रक्रिया यांचंही शिक्षण दिलं जाईल. विकासात सहभागी होण्यात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतील. तसंच पुढील सहा महिन्यांत एक मोठं डेअरी नेटवर्क उभारलं जाईल," असंही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं.

