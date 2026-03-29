बरनालामध्ये जॅकनं घर उचलताना अपघात; तीन कामगारांचा मृत्यू

बरनाला जिल्ह्यातील फरवाही गावात रविवारी सकाळी घर जॅकनं उचललं जात असताना कोसळलं. या अपघातात ढिगाऱ्याखाली अडकून तीन मजुरांचा मृत्यू झाला.

बरनालामध्ये घर उचलताना अपघात
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 4:39 PM IST

चंदीगड : बरनाला जिल्ह्यातील फरवाही गावात रविवारी जॅकनं उचलताना एक घर कोसळलं. या घटनेत एकूण चार कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले. यापैकी तीन कामगारांचा मृत्यू झाला असून, एका कामगाराला ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत. घर कोसळण्याचा आवाज दूरवरून ऐकू आल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तत्काळ मदत मागवण्यासाठी नागरिकांनाी गुरुद्वारा साहिब आणि डेरा बाबा थम्मन सिंग इथं या घटनेची माहिती दिली. तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही घटनेबाबात कळवलं.

अपघातात तीन कामगारांचा मृत्यू : फरवाही गावातील रहिवासी विशाल कुमार याचं घर मागील अनेक दिवसांपासून जॅकनं उचलण्याचे प्रयत्न केले जात होते. रविवारी पहाटे सुमारे 4.15 वाजता जॅक अचानक पडल्यानं कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक घटना स्थळी दाखल झाले. यानंतर पोलीस ठाण्याचे ड्युटी ऑफिसर कुलवंत सिंग यांच्यासह पोलीस पथकही घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी नागरिकांच्या मदतीनं ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचं काम केलं. अथक प्रयत्नांनंतर बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या तीन कामगारांना बरनाला येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल. पण, हॉस्पिटलमध्ये त्या कामगारांना मृत घोषित करण्यात आलं.

अपघातात तीन कामगारांचा मृत्यू : "हा अपघात पहाटे 4.15 च्या सुमारास घडला. प्राथमिक माहितीनुसार, चार कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. त्यापैकी तीन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर चौथा कामगार रात्री 10 च्या सुमारास सुखरूप घरी पोहोचल्याचं वृत्त आहे. तथापि, खबरदारीचा उपाय म्हणून आणखी कोणताही कामगार आत अडकणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी संपूर्ण गाव आणि परिसरातील रहिवासी मिळून ढिगारा हटवत आहेत," अशी माहिती गावचे सरपंच जगसीर सिंग यांनी दिली.

पीडित कुटुंबाला मदत देण्याची मागणी : "पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असले तरी, नागरी प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस मदत किंवा आर्थिक सहाय्य मिळालेले नाही. गावकरी आपापल्या पद्धतीनं ढिगारा हटवण्याचं काम करत आहेत. जॅकच्या सहाय्यानं वाकडं झालेलं घर सरळ करण्याचं प्रयत्न सुरु असताना हा अपघात घडला. रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि वाऱ्यामुळं घराचं संतुलन बिघडल आणि हा अपघात घडला. बाधित कुटुंबांची परिस्थिती लक्षात घेतं ज्या कामगारांनी आपले प्राण गमावले आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई देण्यात यावी. घराच्या नुकसानीसाठी मुख्यमंत्री निधी किंवा शासकीय कोट्यातून आर्थिक मदत देण्यात यावी. प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून कुटुंबीयांना मदत करावी," अशी मागणी गावचे सरपंच जगसीर सिंग यांनी केली आहे.

