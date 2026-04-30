पर्यटकांनी भरलेली क्रूझ बोट धरणात उलटली; 7 जणांचा मृत्यू
जबलपूरमधील नर्मदा नदीवरील बर्गी धरणावर पर्यटकांनी भरलेली क्रूझ बोट उलटली. वादळामुळे निर्माण झालेल्या लाटांमुळे ही बोट बुडाली असून बचावकार्य सुरू आहे.
Published : April 30, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 9:30 PM IST
जबलपूर (भोपाळ) : नर्मदा नदीवरील बर्गी धरणात पर्यटकांना घेऊन जाणारी क्रूझ बोट उलटल्यानं दुर्घटना घडली आहे. सात जणांचा मृतदेह आढळले आहेत. क्रूझ बोट 35 ते 40 पर्यटकांना घेऊन जात असताना धरणात अचानक उलटली. ही घटना सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास घडल्याची माहिती समोर येत आहे.
जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह आणि पोलीस अधीक्षक संपत उपाध्याय हे देखील घटनास्थळी बचावकार्यात सूचना देत आहेत. धरणात एक क्रूझ बोट उलटल्यानंतर बुडालेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे. एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल) आणि पोलीस हे स्थानिकांच्या मदतीनं बचावकार्य राबवत आहेत. मोटरबोटी आणि स्पीडबोटींचा वापर करूनही बचावकार्य केलं जात आहे.
18 जणांची सुटका; 7 जणांचे मृतदेह हाती- बर्गीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंजुल मिश्रा यांनी सांगितलं, "गुरुवारी, जबलपूरमधील नर्मदा नदीवर बांधलेल्या बर्गी धरणात 35 ते 40 प्रवासी घेऊन जाणारी क्रूझ बोट उलटली. या क्रूझ बोटीवर 35 ते 40 पर्यटक होते. यापैकी 18 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. अद्याप, 15 ते 18 लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. गुरुवारी अचानक आलेल्या वादळामुळे ही दुर्घटना घडली, असा अंदाज आहे. बेपत्ता प्रवाशांचा शोध घेऊन त्यांची सुटका करण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवली जात आहे."
जलद बचावकार्यामुळे १५ नागरिकांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. या संकटसमयी, राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलतेनं बाधित कुटुंबांच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांना शक्य ती सर्व मदत पुरवली जाईल, याची खात्री केली जात आहे-मुख्यमंत्री मोहन यादव
मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला-मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी जबलपूरमधील क्रूझ दुर्घटनेबाबत एक्स मीडियावर पोस्ट करत शोक व्यक्त केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, "जबलपूरमधील बर्गी धरणात सोसाट्याचा वारा आणि वादळामुळे घडलेल्या या दुर्दैवी क्रूझ अपघातानंतर स्थानिक प्रशासन आणि बचाव दलांचं कार्य सातत्यापणं सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विभागीय प्रभारी अपर मुख्य सचिव (ACS), ADG आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचण्याचं निर्देश दिले आहेत."
पर्यटकांनी भरलेली क्रूझ बोट, सोसाट्याचा वारा आणि वादळामुळे बर्गी धरणातील 'खमारिया बेटा'जवळ उलटली. मिळालेल्या माहितीनुसार या क्रूझवर 29 लोक स्वार होते. काही लोकांनी पोहत सुरक्षित स्थळी पोहोचली आहे. बर्गी धरण हे जबलपूरपासून 35 किलोमीटर अंतरावर वसलेलं आहे. बर्गी धरण नर्मदा नदीवर 'मध्य प्रदेश पर्यटन'द्वारे चालवले जाणारे एक रिसॉर्ट आहे. येथे जलक्रीडा उपक्रम मध्य प्रदेश पर्यटन महामंडळा'द्वारे (MPT) चालवली जातात.