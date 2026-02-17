ETV Bharat / bharat

अजित पवार विमान अपघात; खराब झालेल्या ब्लॅकबॉक्समधून डेटा मिळविण्यासाठी एएआयबी घेणार अमेरिकेची मदत

एएआयबीच्या मते, अपघातादरम्यान दोन्ही फ्लाइट रेकॉर्डर्स (ब्लॅकबॉक्स) दीर्घकाळापर्यंत तीव्र उष्णतेच्या संपर्कात होते आणि त्यामुळे आगीनं त्यांचं बरंच नुकसान झालं.

अजित पवार विमान अपघात
अजित पवार विमान अपघात (File/IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 4:00 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 4:05 PM IST

नवी दिल्ली - अजित पवार यांच्या विमान अपघात चौकशीला आता वेगळं वळण लागलं आहे. विमान अपघात चौकशी संस्था एएआयबीनं मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी २०२६) सांगितलं की, गेल्या महिन्यात बारामतीजवळ कोसळलेल्या लिअरजेट 45 विमानाच्या कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर (सीव्हीआर) मधून डेटा मिळवण्यासाठी विशेष मदत मागितली आहे.

एएआयबीनं म्हटलं आहे की, गेल्या महिन्यात बारामती येथे झालेल्या लिअरजेट 45 विमान अपघाताची सविस्तर आणि व्यापक चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी विमान (अपघात आणि घटनांची चौकशी) नियम, 2017 आणि आयसीएओ अनुलग्नक 13 अंतर्गत निश्चित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्यानुसार केली जात आहे.

28 जानेवारीला व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या मालकीच्या विमानाच्या भीषण अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला होता.

एएआयबीनं अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, विमानात दोन स्वतंत्र फ्लाइट रेकॉर्डर होते. अपघातादरम्यान दोन्ही रेकॉर्डर (ब्लॅकबॉक्स) दीर्घकाळ तीव्र उष्णतेच्या संपर्कात होते आणि आगीमुळं त्यांचं नुकसान झालं होतं, असं निवेदनात म्हटलं आहे. AAIB नुसार, L3-कम्युनिकेशन्स द्वारे निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) त्यांच्या फ्लाइट रेकॉर्डर प्रयोगशाळेत यशस्वीरित्या डाउनलोड करण्यात आला आहे.

"हनीवेल द्वारे निर्मित कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर (CVR) ची सविस्तर तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. डेटा मिळवण्यासाठी संबंधित कंपनीच्या मदतीची गरज लागणार आहे. यासंदर्भातील मान्यताप्राप्त प्रतिनिधीकडून मदत मागितली गेली आहे," असं चौकशी एजन्सीनं म्हटलं आहे. या प्रकरणात, ही यंत्रे उत्पादन करणारी कंपनी अमेरिकेतील आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे ही मागणी केलेली आहे.

या अपघातासंदर्भात सर्वच संबंधितांनी लगेच कोणत्याही निष्कर्षावर येऊ नये अशी विनंती AAIB नं केलेली आहे. या अपघाताची व्यापक, वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्यावर आधारित तपास करण्यासाठी सर्व निर्धारित तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉलचं काळजीपूर्वक पालन करत असल्याचंही एएआयबीनं स्पष्ट केलं आहे.

AAIB नं दिलेल्या निवेदनात ही गोष्टही स्पष्ट केली आहे की, तपास विमान (अपघात आणि घटनांची चौकशी) नियम, 2017 आणि ICAO (आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना) अनुलग्नक 13 च्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि शिफारस केलेल्या पद्धतींनुसार काटेकोरपणे केला जात आहे. गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के राममोहन नायडू म्हणाले होते की लिअरजेट 45 विमान VT-SSK च्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल.

दरम्यान, आ. रोहित पवार यांनी एक्सवर एक पोस्ट करुन म्हटलंय, "अजितदादांची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना समजली पण अजून तपास यंत्रणांना मात्र समजलेली दिसत नाही. दुर्दैवी अपघातानंतर २० दिवस झाले पण अजूनही तपासाला वेग आला नाही. केवळ VSR कंपनीला पुरावे नष्ट करता यावे म्हणून तर उशीर होत नाही ना? की कंपनीला कुणाचा वरदहस्त आहे, हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. आज ब्लॅक बॉक्स खराब झाल्याबाबत जी काही माहिती समोर येत आहे त्यावरून मी ५ दिवसांपूर्वी वर्तवलेली शक्यता खरी होताना दिसत आहे. असो, आम्ही मात्र दादांचा अपघात की घात याचे उत्तर मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही!"

संपादकांची शिफारस

