विधानसभा पोटनिवडणूक : बांकीपूरमधून प्रशांत किशोर मजबूत स्थितीत, भाजपाला टेन्शन, मांजलपूर-दतियात कोण आघाडीवर?
एकूण 3 राज्यांतील 3 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक पार पडल्यानंतर मतमोजणी होत आहे. बिहारमधील बांकीपूरमधून प्रशांत किशोर आघाडीवर आहेत.
Published : August 3, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 3:48 PM IST
मुंबई : देशातील 3 राज्यांत विधानसभेच्या 3 जागांवर 30 जुलैला पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालं. त्यानुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी मतदानप्रक्रिया पार पडली. मध्य प्रदेशातील दतिया, गुजरातमधील मांजलपूर आणि बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांनी पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर आज 3 ऑगस्टला मतमोजणी होत आहे. बांकीपूरमध्ये जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर हे मजबूत स्थितीत आहे. बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा एकहाती दबदबा आहे. त्यामुळे आता भाजप आपला दबदबा कायम राखणार की प्रशांत किशोर पहिल्याच झटक्यात विधानसभेत निवडून जाणार? हे काही तासांनी स्पष्ट होणार आहे. तसेच इतर 2 ठिकाणी काय स्थिती आहे? हे जाणून घेऊयात.
बांकीपूरमध्ये भाजपची प्रतिष्ठा पणाला : भाजप प्रदेशाध्यक्ष नितीन नवीन यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. त्यानंतर बांकीपूरची जागा रिक्त झाल्याने इथे पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालं. प्रशांत किशोर विरुद्ध भाजपचे नीरज कुमार सिन्हा यांच्यात थेट लढत आहे. या मतदारसंघात एकूण 31 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार आहे. प्रशांत किशोर यांनी 13 व्या फेरीनंतर आपली आघाडी आणखी मजबूत केली आहे.
प्रशांत किशोर मजबूत स्थितीत : प्रशांत किशोर 13 व्या फेरीनंतर 7 हजार 119 मतांनी आघाडीवर आहेत. प्रशांत किशोर 26 हजार 123 मतांसह पहिल्या स्थानी आहेत. तर भाजपचे नीरज कुमार 18 हजार 994 मतांसह दुसऱ्या स्थानी आहेत. अजूनही अनेक फेऱ्या बाकी आहेत. त्यामुळे निकाल काहीही येऊ शकतो. मात्र प्रशांत किशोर आघाडीवर असल्याने भाजपचं टेन्शन वाढलं आहे.
मांजलपूरमध्ये कोण आघाडीवर? : माजी मंत्री योगेश पटेल यांच्या निधनानंतर मांजलपूरमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालं. मांजलपूर पोटनिवडणुकीसाठी एकूण 37.5 टक्के मतदान झालंय. भाजपकडून सतीश गोविंदभाई पटेल पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर काँग्रेसकडून माजी मंत्री भीखाभाई रबारी हे रिंगणात आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, 16 व्या फेरीपर्यंतचे आकडे समोर आले आहेत. त्यानुसार काँग्रेसचा पराभव निश्चित समजला जात आहे. भाजप उमेदवार सतीश पटेल हे 25 हजार 794 मतांनी आघाडीवर आहेत.
दतियातील स्थिती काय? : मध्य प्रदेशातील दतियात राजेंद्र भारती यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. काँग्रेसने घनश्याम सिंह यांना उमेदवारी दिली. तर भाजपकडून आशुतोष तिवारी हे रिंगणात आहेत. दतियात एकूण 71.26 टक्के मतदान झालंय.
दतियात एकूण 15 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, 10 व्या फेरीनंतरही काँग्रेस उमेदवार घनश्याम सिंह यांनी आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. घनश्याम सिंह हे 10 हजार 911 मतांनी आघाडीवर आहेत. दहाव्या फेरीपर्यंत काँग्रेसला 50 हजार 309 मतं मिळाली आहेत. तर भाजपाला 39 हजार 396 मतं पडली आहेत. आता फक्त 5 फेऱ्यांचे आकडे समोर येणं बाकी आहेत. त्यामुळे काँग्रेस विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतेय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
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