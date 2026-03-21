तमिळनाडूत राहत होते 'इतके' बांगलादेशी घुसखोर; निर्वासित छावणीतही करत होते उपोषण, अखेर प्रशासनान रेल्वेनं पाठवलं परत
भारतात घुसखोरी करुन राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अशाच तमिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या 33 बांगलादेशी घुसखोरांना रेल्वेनं त्यांच्या मायदेशात पाठवण्यात आलं.
Published : March 21, 2026 at 4:27 PM IST
चेन्नई : भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करुन राहणाऱ्या बांगलादेशातील नागरिकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. तमिळनाडूमध्ये अशी घुसखोरी करुन राहणाऱ्या 33 बांगलादेशी नागरिकांना रेल्वेनं त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यात आलं आहे. या घुसखोरांमध्ये 4 मुलांसह 4 महिला आणि 25 पुरुषांचा समावेश आहे.
छावणीमध्ये ठेवल्यानंतरही घुसखोर करत होते उपोषण : तमिळनाडू पोलिसांनी बांगलादेशातील एकूण ३३ व्यक्तींना विविध कारणांवरून अटक केली होती. यामध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमधील सहभाग, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही केलेला मुक्काम आणि अवैध कागदपत्रांचा वापर करुन घुसखोरी केलेल्या ननागरिकांचा समावेश होता. अटकेनंतर, या सर्वनागरिकांना सालेम जिल्ह्यातील अत्तूर इथं असलेल्या विशेष निर्वासित छावणीमध्ये अनेक महिन्यांपर्यंत डांबून ठेवण्यात आलं होतं. या छावणीमध्ये असताना, त्यांना अन्नासह सर्व मूलभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही या छावणीमध्ये डांबून ठेवलेल्या घुसखोरांनी उपोषणं केली. आपल्याला बांगलादेशात परत पाठवण्यासाठी प्रशासनानं योग्य ती पावलं उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी या उपोषणांद्वारे केली. सालेम जिल्हा प्रशासनानं ही बाब तमिळनाडू सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयानं भारतातील बांगलादेश उच्चायुक्तांना या परिस्थितीबाबत माहिती दिली. गेल्या वर्षभरात बांगलादेशात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि तेथील अस्थिर परिस्थितीमुळे, त्या वेळी या व्यक्तींना परत पाठवणं शक्य झालं नव्हतं.
घुसखोरांना रेल्वेनं पाठवलं बांगलादेशात परत : शुक्रवारी २० मार्च रोजी या ३३ बांगलादेशी नागरिकांना सालेम येथील विशेष निर्वासित छावणीतून रस्तेमार्गे त्रिची रेल्वे स्थानकापर्यंत नेण्यात आलं. तेथून त्यांना पश्चिम बंगालच्या दिशेनं जाणाऱ्या 'त्रिची-हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस' या गाडीच्या एका विशेष डब्यात बसवण्यात आलं. त्यानंतर कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात त्यांची रवानगी करण्यात आली. त्यांच्या सुरक्षेसाठी २० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची एक तुकडी त्यांच्यासोबत तैनात करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव या बांगलादेशी नागरिकांच्या प्रवासासाठी रेल्वेचा एक संपूर्ण डबा स्वतंत्रपणे राखीव ठेवण्यात आला होता. या बांगलादेशी नागरिकांना पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या स्वाधीन केल्यानंतर, त्यांच्यासोबत गेलेले तमिळनाडू पोलीस कर्मचारी राज्यात परत येणार आहेत. त्यानंतर, पश्चिम बंगाल पोलीस या बांगलादेशी नागरिकांना बांगलादेशातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करतील. हे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे की, तमिळनाडू राज्यातील गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशानं, सालेम आणि तिरुपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमधील पोलीस अशा परदेशी नागरिकांना अटक करत आहेत.
हेही वाचा :