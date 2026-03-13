गुजरातमध्ये स्लीपर बसला आग; एकाचा मृत्यू, 6 प्रवासी जखमी
राजस्थानमधील नचना येथून अहमदाबादला जाणाऱ्या एका बसला पहाटे साडेतीनच्या सुमारास धनेरा तालुक्यातील नेनावा गावाजवळ आग लागली.
Published : March 13, 2026 at 5:26 PM IST
बनासकांठा (गुजरात) : गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात शुक्रवारी पहाटे एका खाजगी लक्झरी स्लीपर बसला आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर सहा जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं वृत्त आहे. तसंच आगीचे नेमकं कारण तपासलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील नचना येथून अहमदाबादला जाणाऱ्या एका बसला पहाटे साडेतीनच्या सुमारास धनेरा तालुक्यातील नेनावा गावाजवळ आग लागली.
प्रवाशांनी बसमधून उड्या मारल्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी प्रवासी झोपले होते. आग लवकरच संपूर्ण बसमध्ये पसरली, ज्यामुळं आत घबराट पसरली. अनेक प्रवाशांनी बसच्या खिडक्या फोडल्या आणि आगी व दाट धुरापासून बचाव करण्यासाठी बसमधून उड्या मारल्या. दरम्यान, एका प्रवाशाला गंभीर भाजल्यानंतर उपचारासाठी पालनपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. उर्वरित सहा प्रवाशांना उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.
उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयात दाखल : दरम्यान, स्लीपर बसला अचानक आग लागल्याची माहिती धनेरा अग्निशमन विभागाला तात्काळ देण्यात आली. आग इतकी भीषण होती की, राजस्थानमधील सांचोर येथून अग्निशमन दल पोहोचले, तरी बस पूर्णपणे आगीत जळून खाक झाली होती. धनेरा पोलिसांनीही तातडीनं मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलं आणि गंभीर भाजलेल्यांना तातडीनं उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं.
शॉर्ट सर्किटमुळं आग लागल्याचा संशय : या घटनेसंदर्भात धनेरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक एम.जे. चौधरी यांनी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "नेनावा गावाजवळ एका लक्झरी बसला आग लागली. या घटनेत सात जण जखमी झाले. यामधील एका प्रवाशाचा गंभीर भाजल्यामुळे मृत्यू झाला. सध्या, शॉर्ट सर्किटमुळं आग लागल्याचा संशय आहे. मात्र, एफएसएल अहवाल आल्यानंतरच नेमकं कारण स्पष्ट होईल. तसंच पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे."
