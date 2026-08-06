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न्यायालयात 'विनयभंग' आणि 'असहाय महिला' यांसारख्या शब्दांवर बंदी; न्यायाधीशांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

न्यायाधीशांना सल्ला देण्यात आला आहे की, न्यायालयीन कामकाज आणि निकालांमध्ये महिलांचा उल्लेख करताना त्यांनी आदरपूर्ण, साधी आणि कायदेशीरदृष्ट्या अचूक भाषा वापरावी.

New guidelines issued for judges
न्यायाधीशांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 4:13 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय न्यायालयांना कालबाह्य मानसिकता आणि पूर्वग्रहांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण समितीने ऐतिहासिक पाऊल उचललंय. 'नॅशनल ज्युडिशिअल अकादमी'ने (NJA) स्थापन केलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलीत. 74 पानांच्या या विशेष अहवालात देशभरातील न्यायाधीशांना सल्ला देण्यात आला आहे की, न्यायालयीन कामकाज आणि निकालांमध्ये महिलांचा उल्लेख करताना त्यांनी आदरपूर्ण, साधी आणि कायदेशीरदृष्ट्या अचूक भाषा वापरावी.

न्यायालयांमध्ये वापरली जाणारी भाषा निष्पक्ष न्याय आणि पीडितेची प्रतिष्ठेशी निगडित : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला. यात नमूद केले आहे की, न्यायालयांमध्ये वापरली जाणारी भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती निष्पक्ष न्याय आणि पीडितेची प्रतिष्ठा यांच्याशी निगडित आहे. न्यायाधीशांच्या असंवेदनशील टिप्पणीमुळे पीडितांना अधिक मानसिक आघात सहन करावा लागतो आणि त्यामुळे समाजातील लोकांना गुन्ह्यांविरुद्ध आवाज उठवण्यापासून परावृत्त केले जाते.

चारित्र्य आणि नैतिकतेबाबतच्या टिप्पणींवर पूर्ण बंदी : तज्ज्ञ समितीने कनिष्ठ न्यायालयांच्या 125 निकालांची तपासणी केली. त्यात असे आढळून आले की, कालबाह्य शब्द आणि अप्रत्यक्षपणे पीडितेलाच दोष देणारी भाषा अजूनही वापरली जात आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, न्यायाधीश आता पीडितेचे कपडे, आवडीनिवडी, जीवनशैली किंवा चारित्र्य यांवर आधारित टिप्पणी करू शकत नाहीत. तसेच पोलीस तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब किंवा शरीरावर दुखापतीच्या खुणा नसणे, या गोष्टी पीडितेचा दावा खोटा ठरवण्यासाठी आधार मानल्या जाणार नाहीत.

कालबाह्य शब्दांच्या जागी नवीन, योग्य शब्दांचा वापर : समितीने अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या काही आक्षेपार्ह शब्दांवर पूर्ण बंदी घातली असून त्यांच्या जागी नवीन शब्द सुचवले आहेत. Prosecutrix (फिर्यादी महिला): न्यायालयीन निकालांमध्ये या क्लिष्ट शब्दाऐवजी आता 'सर्व्हायव्हर' (survivor - अत्याचारतून वाचलेली व्यक्ती), 'कम्प्लेनंट' (complainant - तक्रारदार) किंवा 'व्हिक्टिम' (victim - पीडित) हे शब्द वापरले जातील. 'Violation of modesty' (विनयभंग): या जुन्या वाक्प्रचाराऐवजी आता 'Violation of bodily autonomy' (शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन) हा शब्दप्रयोग केला जाईल.

दया निर्माण करणाऱ्या शब्दांवर बंदी : 'Poor minor' (बिचारी अल्पवयीन) किंवा 'helpless woman' (असहाय महिला): दया निर्माण करणाऱ्या शब्दांवर बंदी घालण्यात आली आहे; त्याऐवजी 'woman' (महिला) किंवा 'child survivor' (अत्याचारतून वाचलेले बालक) हे शब्द वापरले जातील. 'Lust' (वासना): 'Victim of lust' (वासनेची बळी) यांसारख्या वाक्प्रचारांऐवजी 'sexual harassment' (लैंगिक छळ) किंवा 'sexual violence' (लैंगिक हिंसाचार) यांसारखे थेट शब्द वापरले जातील. 'सन्मान' आणि 'अपमान': 'स्त्रीचा सन्मान लुटणे' किंवा 'कुटुंबाची प्रतिष्ठा' अशा शब्दांचा वापर करण्याऐवजी, आता केवळ पीडितेचे हक्क आणि तिला झालेली हानी यांवरच लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

'उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य': निकालामध्ये 'मुलीचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे' असे नमूद करण्याऐवजी, आता पीडितेची 'मानसिक आघात' (mental trauma) आणि तिला आवश्यक असलेल्या आधारावर भर दिला जाईल.

पीडितांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयांना निर्देश : सुनावणीदरम्यान पीडितांना पुन्हा भीती आणि धक्क्याचा सामना करावा लागू नये, यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेत. अशा प्रकरणांची सुनावणी आता 'इन कॅमेरा' (बंद दाराआड) घेतली जाणार आहे. न्यायालयात पडदे किंवा आडोसा लावला जाईल, जेणेकरून साक्ष देताना पीडितेला आरोपीचा सामना करावा लागणार नाही. बचावाच्या वकिलांनी विचारलेले कोणतेही अपमानजनक प्रश्न थांबवण्यासाठी न्यायाधीश त्वरित हस्तक्षेप करतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल देशातील न्यायव्यवस्था महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि न्याय्य बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले आहे.

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TAGGED:

WOMAN IN COURT
SURVIVOR CENTRIC JUSTICE
JUDICIAL REFORMS
मार्गदर्शक तत्त्वे
GENDER SENSITIVE LANGUAGE

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