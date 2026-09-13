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'मी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे'; अभिजीत दिपकेंनी बालाघाटमधील मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी सरकारची उडविली खिल्ली

बालाघाटमध्ये मुलांच्या मृत्यूच्या घटना घडल्यानं 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) आंदोलन करणार आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके आणि 'इन्फ्लुएन्सर्स' यांच्यात शनिवारी जोरदार खडाजंगी झाली.

Balaghat Chidren Death
अभिजीत दिपके मृत मुलांच्या नातेवाईकाचं सांत्वन करताना (Source-Abhijeet Dipke X media account)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 1:47 PM IST

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बालाघाट (भोपाळ)- बैगा आदिवासी कुटुंबातील ३०हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाल्यानं काँग्रेसपाठोपाठ कॉकरोच जनता पार्टी मैदानात उतरली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मृत मुलांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यापूर्वी सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर असलेल्या काहीजणांबरोबर अभिजीत दिपकेंचा वाद झाला. दिपके यांनी आज सोशल मीडियात केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे.

सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके हे बालाघाटमधील बिरसा ब्लॉकमध्ये मृतांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी शनिवारी पोहोचले. ते ठिकाण कुंडकेसा आणि बादरी गावात आहे. दिपके यांनी सरकारकडून आदिवासींना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि मोबदल्याबाबत माहिती घेतली. त्यानंतर म्हणाले की जर आवश्यकता भासली तर आणखी एक मोठे आंदोलन करू.

अभिजीत दिपके यांनी बालाघाटमध्ये दिली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

शवविच्छेदन न करता अंतिम संस्कार केल्याचा दावा- अभिजीत दिपके यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, बालाघाटमध्ये मृत्यू झालेल्या मुलांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी आलो आहे. लोकांचे ऐकल्यानंतर ते खूप अस्वस्थ करणारे आहे. मृत्यू आकडा सरकारी असल्याचं सांगितलं आहे. पण, 36हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. आदिवासींनी विरोध केला तरी 86 मुलांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. मुलांचे शवविच्छेदन न करता अंतिम संस्कार करण्यात आले आहेत, असे मला सांगण्यात आलं आहे. तर काही प्रमाणात आई-वडिलांच्या अनुपस्थितीत अंतिमसंस्कार करण्यात आले आहे. यासाठी एसडीएम जबाबदार आहे. जर मुलांवर वेळीच उपचार झाले असते तर त्यांचे प्राण वाचू शकले असते.

इन्फ्लूएन्सरबरोबर वाद- अभिजीत दिपके आल्यानंतर काही सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सरनं घोषणाबाजी केली. दिपकेंना घेरून कशासाठी आलेत, असे प्रश्न विचारले. त्यावर अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं की, ज्यांना लोकांनी निवडून दिले, त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. मी त्यांना (मृत मुलांच्या नातेवाईकांना) भेटून त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी आलो आहे. जर गरज भासल्यास मी आंदोलनदेखील करणार आहेत".

जिल्हा प्रशासनानं काय केला दावा-बालाघाटचे प्रशासनाकडून परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला. बालाघार जिल्हा प्रशासन जनसंपर्क विभागाच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजनुसार संबंधित गावांमध्ये आरोग्य, स्वच्छता, पोषण आणि जनजागृती करण्याकरिता सतत कार्य सुरू आहे. आरोग्या विभागांची पथके घरोघरी जाऊन लोकांचे स्क्रीनिंग, आरोग्य चाचणी आणि औषधांच्या वाटपासह उपचार करत आहेत, असे जिल्हा प्रशासनानं म्हटलं आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार 6,560 लोकांची तपासणी केली आहे. तर विविध आजाराचे 1,167 रुग्ण आढळले आहेत. तर 452 रुग्णांवर रुग्णालयात तर 677 रुग्णांवर घरी उपचार केल्यानंतर त्यांची प्रकृती चांगली आहे. एकूण 20,838 मुलांचे लसीकरण करण्यात आलं आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून संबंधित गावातील अंगणवाडी केंद्राची स्वच्छता करून मुलांना वेळेवर जेवण देण्याची व्यवस्था केली जात आहे.

  • अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाचा तत्काळ प्रभावानं राजीनामा देत असल्याचं म्हणत मध्य प्रदेश सरकारची खिल्ली उडविली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, मध्य प्रदेशच्या जनतेची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. संधी मिळूनही मी स्पष्टपणे अपयशी ठरलो आहे.

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