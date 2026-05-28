बकरी ईदनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान मोदींसह देशातील नेत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
बकरी ईद (ईद-उल-अझहा) निमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी देशवासियांना, विशेषतः मुस्लीम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : May 28, 2026 at 10:19 AM IST
नवी दिल्ली : ईद-उल-अजहा अर्थात बकरी ईदच्या निमित्ताने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी देशवासियांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. समाजात शांतता, बंधुता आणि प्रेम कायम राहावे, अशी भावना सर्व नेत्यांनी व्यक्त केली.
श्रद्धा आणि भक्तीच प्रतीक : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं की, "ईद-उल-अधाच्या या शुभ प्रसंगी, मी सर्व देशवासीयांना आणि विशेषतः मुस्लिम बंधू-भगिनींना मनःपूर्वक शुभेच्छा देते. ईद-उल-अजहा हा सण त्याग, श्रद्धा आणि भक्तीच प्रतीक आहे. हा सण विशेषतः वंचित आणि गरजू घटकांची सेवा करण्याची प्रेरणा देतो." समाजात प्रेम आणि सौहार्द वाढवण्यासाठी अधिक निर्धाराने पुढे जाऊया, असं आवाहन त्यांनी केलं.
Eid ul-Adha greetings! May this occasion deepen the spirit of brotherhood and happiness in our society. Praying for everyone’s success and good health.— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
सर्वांच्या उत्तम आरोग्य आणि यशासाठी प्रार्थना : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये देशवासियांना शुभेच्छा देताना, “हा सण समाजात बंधुभाव आणि आनंद अधिक दृढ करो. सर्वांच्या उत्तम आरोग्य आणि यशासाठी प्रार्थना,” असं म्हटलं.
عید الضحیٰ کے موقع پر میں تمام اہل وطن بالخصوص مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ تہوار خود سپردگی، ایثار اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ تہوار ہمیں انسانیت بالخصوص محروم طبقات کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔— President of India (@rashtrapatibhvn) May 28, 2026
آئیے، اس موقع پر ہم معاشرے میں محبت…
तुमच्या घरात आनंद नांदो : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही बकरी ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी ट्विट केलं की, “तुमच्या घरात आनंद, प्रेम आणि एकोप्याचं वातावरण नांदो."
Eid al-Adha Mubarak to all!— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 28, 2026
May this joyous occasion bring peace, love and prosperity to every home.
Wishing everyone happiness, blessings, and the spirit of unity and brotherhood. 🌙✨
अल्लाहप्रती असलेली निष्ठा आणि त्यागभावना : काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनीदेखील ईद-उल-अजहा निमित्त देशवासियांना शांतता, प्रेम, समृद्धी आणि ऐक्याच्या शुभेच्छा दिल्या. आपल्या संदेशात त्या म्हणाल्या, "सर्वांना ईद-उल-अधा मुबारक! हा आनंदाचा प्रसंग प्रत्येक घरात शांतता, प्रेम आणि समृद्धी घेऊन येवो. सर्वांना सुख, आशीर्वाद आणि एकता व बंधुभावाची भावना लाभो, हीच सदिच्छा." ईद-उल-अजहा हा इस्लाम धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक मानला जातो. पैगंबर इब्राहिम यांनी अल्लाहप्रती असलेली निष्ठा आणि त्यागभावना याच्या स्मरणार्थ हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी ‘कुर्बानी’ची परंपरा पाळली जाते आणि त्यातील मांस गरजू व नातेवाईकांमध्ये वाटले जाते.
Wishing you and your family a Bakrid filled with joy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 28, 2026
May your home be filled with warmth and togetherness today.
Eid Mubarak.
अनेक देशांमध्ये तीन दिवस चालतो उत्सव : तर इस्लामिक दिनदर्शिकेतील धुल-हिज्जा महिन्याच्या दहाव्या दिवशी हा सण साजरा केला जातो. भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये हा उत्सव तीन दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
