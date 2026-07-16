बद्रीनाथ देणगी अपहार प्रकरण : महत्त्वाचे पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि 18 पानी तपास अहवाल पोलिसांच्या ताब्यात
उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील कथित आर्थिक अनियमिततेवरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे.
Published : July 16, 2026 at 7:45 PM IST
चमोली : देशात अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील कथित आर्थिक अनियमिततेवरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, येथील नैवेद्य आणि देणग्यांच्या चोरी प्रकरणाचा तपास अंतिम टप्प्यात पोहोचत असल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी मंदिर समितीनं दिलेले सर्व महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत, ज्यात 18 पानी अंतर्गत तपास अहवाल आणि विविध तारखांचे सीसीटीव्ही फुटेज यांचा समावेश आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज आणि 18 पानी चौकशी अहवाल : मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी 22 जून, 25 जून, 29 जून आणि 2 जुलै रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे. तपासादरम्यान, काही व्यक्तींना संशयित म्हणून ओळखण्यात आले आहे. विशेष तपास पथक (एसआयटी) आता या व्यक्तींची चौकशी करून त्यांच्या भूमिकेचा तपास करेल. बद्रीनाथ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी महादेव उनियाल यांनी सांगितलं की, "सीसीटीव्ही फुटेज आणि 18 पानी अंतर्गत चौकशी अहवालासह तपासाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. फुटेजमध्ये दिसलेल्या संशयितांची ओळख पटली असून, प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा कसून तपास केला जात आहे."
कायदेशीर कारवाई केली जाईल : आता मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल याच्या व्यतिरिक्त देणगीच्या अपहारामध्ये आणखी कोण सामील होते, यावर तपास केंद्रित झाला आहे. देणग्या आणि इतर वस्तूंचा कथित अपहार कोणत्या स्तरावर आणि कोणाच्या संगनमतानं झाला? याचाही एसआयटी तपास करत आहे. दरम्यान, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोहन सिंग रंगड यांनी सांगितलं की, "समितीनं आपला 18 पानी अंतर्गत तपास अहवालासह सर्व उपलब्ध पुरावे पोलिसांना सादर केले असून तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे. आता सर्वांचे लक्ष एसआयटीच्या अंतिम तपास अहवालावर लागले आहे. तपास पूर्ण झाल्यावर जर इतर कोणी व्यक्ती यात सामील असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
अभिषेकच्या चंदनावर प्रश्नचिन्ह : बद्रीनाथ धाममधील देणगी चोरीचा वाद शमला नाही, तोच मंदिराबाबत एक नवीन आरोप समोर आला आहे. हा आरोप एका सामान्य माणसाने नव्हे, तर खुद्द मंदिराचे मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूद्री यांनी केला आहे. बद्रीनाथ धाममधील अभिषेकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चंदनाच्या गुणवत्तेवर रावल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसंच त्यांनी बद्रीनाथ-केदार मंदिर समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंग रंगड यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे, ज्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
प्रमोद नौटियाल यांना उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का
नैनिताल : बद्रीनाथ मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या मोजणीत आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप असलेले निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल यांच्या प्रकरणाची उत्तराखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आलोक मेहरा यांच्या एकल खंडपीठानं सरकारचा युक्तिवाद ऐकून याचिका फेटाळून लावली. सरकारनं न्यायालयाला कळवलं की, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि त्यामुळं याचिका फेटाळण्यात यावी. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयानं याचिका फेटाळली. आपल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटले आहे की, एकदा आरोपीला अटक झाली की, अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत काहीही तथ्य उरत नाही. त्यामुळं, याचिका फेटाळण्यात येत आहे. दरम्यान, प्रमोद नौटियाल यांनी उच्च न्यायालयात आपल्या निलंबनाचा आदेश, पोलिसांची एफआयआर रद्द करण्याची आणि आपल्या अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
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