बी टेकच्या विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; संतप्त पालकांचा महाविद्यालय प्रशासनावर गंभीर आरोप

बी टेकच्या विद्यार्थ्याचा वसतीगृहात मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. विश्वास स्वाईन असं या विद्यार्थ्याचं नाव आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 11:16 PM IST

भुवनेश्वर : बी टेकच्या विद्यार्थ्याचा महाविद्यालयातील वसतीगृहात संशयास्पद स्थितीत मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना इन्फोसिटी पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शनिवारी रात्री उघडकीस आली. विश्वास स्वाईन असं मृतदेह आढळलेल्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे.

महाविद्यालयाच्या वसतीगृहात आढळला मृतदेह : इन्फोसिटी पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विश्वासचा मृत्यू शनिवारी रात्री झाला. विश्वास हा जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील बालिकुडा गावातील राहणारा होता. महाविद्यालय प्रशासनानं पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, "विश्वासनं महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात एका टॉवेलनं गळफास लावून आत्महत्या केली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो 'कॅपिटल हॉस्पिटल'मध्ये पाठवला. आज शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आला" मात्र, कुटुंबीयांना विश्वासच्या मृत्यूवर विश्वासच बसत नाही. कुटुंबीयांनी महाविद्यालय प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.

कुटुंबीयांनी काय केले आहेत आरोप : मृत विद्यार्थ्याचे वडील बसंत स्वाईन यांनी सांगितलं की, "महाविद्यालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच मुलाचा मृत्यू झाला. माझ्या मुलाच्या मृत्यूचं मुख्य कारण म्हणजे महाविद्यालयातील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांचा त्रास होता. शनिवारी रात्री १० वाजता विश्वासशी फोनवर व्यवस्थित बोलणं झालं. मात्र, प्रशासनानं रात्री ११ वाजता त्यानं आत्महत्या केल्याचं कळवलं. पण केवळ एका तासाच्या आत माझा मुलगा आत्महत्या कशी करू शकेल?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बसंत म्हणाले की, प्रशासन पूर्णपणे निष्काळजी होते. महाविद्यालय प्रशासन मुलाची योग्य ती काळजी घेत नव्हते. माझा मुलगा भविष्यात 'वर्ग-१' अधिकारी बनणार होता. पण आता त्याची सर्व स्वप्ने अपूर्णच राहिली," असं म्हणताना त्यांच्या गळा दाटून आला.

महाविद्यालयात मानसिक छळ केला जात होता - विश्वासच्या आईचा आरोप : "महाविद्यालयात माझ्या मुलाचा सतत छळ केला जात होता. अगदी वसतिगृहातही त्याला नीट जेवण दिलं जात नव्हतं. त्यामुळे माझा मुलगा बाहेरून जेवण विकत घेऊन खात असे. वसतिगृहात दोन दिवस जेवण न मिळाल्यामुळे माझा मुलगा 'चातुआ' खाऊन दिवस काढत होता." महाविद्यालयात आपल्या मुलाचा मानसिक छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

हत्येचा गुन्हा दाखल केला जाईल : इन्फोसिटी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी महेंद्र कुमार साहू यांनी सांगितलं की, या घटनेप्रकरणी सुरुवातीला आकस्मित मृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु, आज मृत विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, महाविद्यालयात झालेल्या एका वादातून किंवा रागाच्या भरात त्यांच्या मुलाची हत्या करण्यात आली आहे. साहू पुढं म्हणाले, "आता या प्रकरणी 'बीएनएस' (BNS) च्या कलम १०८ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल आणि त्यानंतर सखोल तपास केला जाईल." रात्रीच्या वेळी महाविद्यालयीन परिसरात तीव्र आंदोलन उसळलं. शनिवारी रात्री, एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूवरून महाविद्यालयीन परिसरात आंदोलन झालं. विद्यार्थ्यांनी एकत्र जमून मोठा गदारोळ केला. मृत विद्यार्थ्याच्या काही वर्गमित्रांनी तर इमारतीची तोडफोडही केली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संतप्त विद्यार्थ्यांना शांत केलं.

