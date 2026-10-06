राजस्थानमध्ये बी. टेकच्या विद्यार्थ्याची चाकूनं भोसकून हत्या; आरोपींचा शोध सुरू
पंडित दीनदयाळ नगरमध्ये सोमवारी रात्री उशिरा जुन्या वैमनस्यातून एका तरुणाची भोसकून हत्या करण्यात आली.
Published : October 6, 2026 at 6:24 PM IST
कोटा : राजस्थानमधील कोटा येथील अनंतपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पंडित दीनदयाळ नगरमध्ये सोमवारी रात्री उशिरा जुन्या वैमनस्यातून एका तरुणाची भोसकून हत्या करण्यात आली. मित्रांना भेटायला आलेल्या या तरुणाला दोन मोटारसायकलींवरून आलेल्या पाच गुन्हेगारांनी घेराव घालून त्याच्यावर हल्ला केला आणि त्यानंतर तेथून पळ काढला. जखमी तरुणाला वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. या घटनेनंतर, प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यासाठी एफएसएल आणि पोलिसांची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. मृत तरूणाची ओळख भुवनेश नागर अशी पटली असून, तो कोटा येथील एका खाजगी संस्थेत बी.टेकच्या प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी होता.
हत्येचा गुन्हा दाखल : अनंतपुरा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) महेश करवाल यांनी सांगितलं की, संबंधित तरुण मित्रांना भेटण्यासाठी पंडित दीनदयाल नगर इथं आला होता. त्यावेळी आरोपी दीपक आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याच्यावर हल्ला केला. तसंच आरोपींना पकडण्यासाठी एक पथक तयार करण्यात आलं आहे, असं महेश करवाल म्हणाले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, पाच आरोपी दोन दुचाकींवर आले. त्यांनी त्या तरुणावर हल्ला केला आणि घटनास्थळावरून पळून गेले. उपस्थित लोकांनी तत्काळ त्या तरुणाला मेडिकल कॉलेजच्या नवीन रुग्णालयात नेलं, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान, या प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शवविच्छेदन केल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला.
जुन्या वैमनस्यातून हत्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत भुवनेश नागर या तरुणानं यापूर्वी अनंतपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दीपकवर चाकूनं हल्ला केला होता आणि त्या घटनेप्रकरणी त्याच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान भुवनेश नागर हा अल्पवयीन असल्याचं निष्पन्न झाले होतं. त्याला बाल न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्याला बाल सुधारगृहात पाठवलं होतं. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली होती. मात्र, आता भुवनेशचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त झाले होते. पुढं पोलिसांनी सांगितलं की, तो तरुण अनंतपुरा भागात येत असल्याची माहिती दीपकला मिळाली होती. त्यानंतर दीपक आणि त्याचे साथीदार त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी कथितरीत्या त्याची हत्या केली. मृत तरुणाचे वडील संजय यांनी सांगितलं की, भुवनेश हा त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता आणि तो शीला चौधरी रोडवर आपल्या आजीसोबत राहत होता.
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