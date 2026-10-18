तेलंगणामध्ये दांडिया कार्यक्रमादरम्यान लाइटिंग ट्रस कोसळला; बी.टेक विद्यार्थिनीचा मृत्यू, 16 जण जखमी
शनिवारी रात्री रंगारेड्डी जिल्ह्यातील नादरगुल येथील एमव्हीएसआर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात दांडिया कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : October 18, 2026 at 2:04 PM IST
नादरगुल : तेलंगणामधील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील नादरगुल येथील मातृश्री वेंकट सुब्बाराव (एमव्हीएसआर) अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एक दुर्दैवी घटना घडली. दांडिया कार्यक्रमादरम्यान लाइटिंग ट्रस (lighting truss) कोसळल्यामुळं एका तरुणीचा मृत्यू झाला असून 16 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या कार्यक्रमात प्रकाशाच्या व्यवस्थेसाठी उभारलेला हा लाइटिंग ट्रस अचानक कोसळला. यामुळं कार्यक्रमस्थळी एकच धावपळ उडाली.
शनिवारी रात्री रंगारेड्डी जिल्ह्यातील नादरगुल येथील एमव्हीएसआर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात दांडिया कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आनंदाच्या वातावरणात सुरू असलेल्या या कार्यक्रमादरम्यान एक मोठी दुर्घटना घडली. प्रकाशाच्या व्यवस्थेसाठी उभारलेला लाइटिंग ट्रस अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत सोनू नारायण दास नावाची तरुणी गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
सोनू नारायण दास ही वनपर्थी जिल्ह्यातील रहिवासी होती. ती विद्यापीठात बी.टेक पदवीचे शिक्षण घेत होती. तर या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या इतरांवर सुरुवातीला आदिभटला येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना मलकापेट येथील यशोदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तर या घटनेत 16 जण जखमी झाले होते, ज्यापैकी 10 जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
दरम्यान, घटनेची मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच संध्याकाळी आलेल्या जोरदार वाऱ्यांमुळं लाइटिंग ट्रस कोसळला असावा, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. आदिभटला पोलीस ठाण्याचे सीआय रमेश यांनी सांगितलं की, या घटनेत 16 जण जखमी झाले होते, ज्यापैकी 10 जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. दरम्यान, कार्यक्रम आयोजकांनी योग्य खबरदारी घेतली नव्हती, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
"काल संध्याकाळी पावसासह जोरदार वारे वाहत होते. याच कारणामुळं लायटिंग ट्रस कोसळला असावा, असं म्हटलं जात आहे. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून 16 जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी 10 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. जखमींचे जबाब नोंदवून घेणं बाकी आहे," असं आदिभटला पोलीस ठाण्याचे सीआय रमेश यांनी सांगितलं.
दुर्घटनेबद्दल राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त : दरम्यान, अभियांत्रिकी महाविद्यालयात लाईटिंग सिस्टिम कोसळल्यामुळं एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. या घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत राज्यपालांनी बी.टेक. विद्यार्थिनीचा मृत्यू अत्यंत वेदनादायी असल्याचं म्हटलं आहे. तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या घटनेत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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