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देणगी चोरीच्या चर्चांनंतरही रामलल्लाच्या भेटीसाठी भक्तांची गर्दी; 13 दिवसांत 11 लाखांहून अधिक भाविकांनी घेतलं दर्शन

21 जून ते 3 जुलै या कालावधीत 11 लाख 54 हजार 739 भाविकांनी दर्शन आणि पूजेसाठी राम मंदिराला भेट दिली.

Ayodhya Ram Temple
देणगी चोरीच्या चर्चांनंतरही रामलल्लाच्या भेटीसाठी भक्तांची गर्दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 11:00 AM IST

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अयोध्या (उत्तर प्रदेश) : राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणानंतरही अयोध्येतील रामलल्लाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नसल्याचं समोर आलं आहे. रामजन्मभूमी परिसरातील नियंत्रण कक्षातील भाविकांच्या नोंदींचा अहवाल सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यानुसार 21 जून ते 3 जुलै या 13 दिवसांच्या कालावधीत 11 लाख 54 हजार 793 भाविकांनी रामलल्लाचं दर्शन घेतलं.

अहवालानुसार, याच कालावधीत 2025 मध्ये 9 लाख 12 हजार 540 भाविकांनी दर्शन घेतलं होतं. यंदा भाविकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनीही मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नसल्याची पुष्टी केली आहे.

'राजकारणातून सनातन धर्माची बदनामी' : दरम्यान, अयोध्येतील मोठा भक्तमाल मठाचे महंत अवधेश दास यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "अयोध्येत भाविकांची संख्या यापूर्वीही कधी कमी झाली नाही. विघातक राजकारणातून सनातन धर्माची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, त्याचा भाविकांच्या श्रद्धेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही."

राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणानंतरही श्रीराम भक्तांच्या श्रद्धेवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचं मत जगद्गुरू राम दिनेशाचार्य यांनी व्यक्त केलं. काही ठिकाणी भाविकांची संख्या कमी झाल्याची चर्चा होत असली, तरी भगवान श्रीराम यांच्यावरील श्रद्धा कधीही कमी होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "भगवान श्रीराम हे परब्रह्म आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भक्ती आणि श्रद्धेत कधीही कमी येणार नाही. श्रीराम तात्पुरत्या तंबूमध्ये विराजमान असतानाही भाविकांनी सर्व अडचणी सहन करून दर्शन घेतलं होतं. त्यामुळे अशा घटनांमुळे श्रद्धेवर परिणाम होणार नाही."

दरम्यान, 21 जून ते 3 जुलै या 13 दिवसांच्या कालावधीतील भाविकांची आकडेवारीही समोर आली आहे. त्यानुसार, 2025 च्या तुलनेत 2026 मध्ये अनेक दिवस भाविकांची संख्या अधिक नोंदविण्यात आली आहे.

'दर्शन' कालावधीतील 13 दिवसांची आकडेवारी :

तारीख - 2025 - 2026
जून 21 - 81303 - 94419
जून 22 - 88756 - 75845
जून 23 - 59804 - 76104
जून 24 - 67764 - 84124
जून 25 - 62218 - 85510
जून 26 - 64404 - 97603
जून 27 - 71108 - 97134
जून 28 - 82228 - 102672
जून 29 - 84443 - 84102
जून 30 - 63312 - 96112
जुलाई 1- 64401 - 89653
जुलाई 2 - 61107 - 83863
जुलाई 3 - 61692 - 87652

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