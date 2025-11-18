ETV Bharat / bharat

राम मंदिर ध्वजारोहण समारंभाची तयारी पूर्ण, PM मोदींसह अनेक दिग्गज उपस्थित राहणार!

400 हून अधिक देशांमधील विविध क्षेत्रातील लोकांना ध्वजारोहण समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे.

Ayodhya Ram Mandir to hoist flag on November 25; CM YOGI reviews preparations
राम मंदिर ध्वजारोहण समारंभाची तयारी पूर्ण, PM मोदींसह अनेक दिग्गज उपस्थित राहणार! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
अयोध्या : अयोध्येतील राम मंदिराच्या शिखरावर होणाऱ्या ध्वजारोहण समारंभाची तयारी जोरात सुरू आहे. जवळजवळ ध्वजारोहण समारंभाची तयारी पूर्ण झाली आहे. या तयारीची पाहणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करणार आहेत. तसंच कडक सुरक्षेत होणाऱ्या भव्य समारंभासाठी 25 नोव्हेंबर रोजी मंदिरातील दर्शन बंद राहणार आहे. दरम्यान, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टनं लोकांना घरी राहून या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.

अनेकांना आमंत्रित करण्यात आलंय : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत. तर 400 हून अधिक देशांमधील विविध क्षेत्रातील लोकांना ध्वजारोहण समारंभात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे. यामध्ये मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन आणि सोनू निगम सारख्या सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. तसंच यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंदिर बांधकामात सहभागी असलेल्या कामगारांनाही भेटणार आहेत.

24 नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून मंदिरात प्रवेश बंदी : ध्वजारोहण समारंभानिमित्त कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी 24 नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून मंदिर परिसरातील सर्व प्रवेश बंद केले जातील. राम पथ पूर्णपणे बंद असणार आहे. सुरक्षेसाठी दहा सुरक्षा रक्षक तैनात केले जात आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते, निमंत्रण पत्र (Invitation Card) आणि पास असलेल्यांनाच राम पथावर प्रवेश दिला जाईल.

योगी आदित्यनाथ आज भेट देणार : रामजन्मभूमी मंदिरात होणाऱ्या ध्वजारोहण समारंभाच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्येच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. तर मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हे दोन दिवसांपासून अयोध्येत आहेत. त्यांनी वॉल कॉरिडॉरमधील चालू फिनिशिंग काम, सीमा भिंतीचे बांधकाम आणि पंतप्रधानांचे आगमन होणाऱ्या क्रॉसिंग 11 आदिशक्ती शंकराचार्य गेटपासून मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गाची पाहणी केली. तसंच ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा व बांधकाम कंपनी एल अँड टी च्या अधिकाऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली.

डीएम आणि एसएसपींनी केली पाहणी : योगी आदित्यनाथ आज अयोध्येत पोहोचतील आणि विमानतळापासून साकेत कॉलेज आणि राम मंदिरापर्यंतच्या सर्व तयारींचा आढावा घेतील. याआधी जिल्हा दंडाधिकारी निखिल टिकाराम फुंडे आणि एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोव्हर यांनी पाहणी केली आणि सर्व काम 20 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "25 नोव्हेंबर रोजी ध्वजारोहण समारंभ आहे. पंतप्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून येत आहेत. त्यासाठी तयारी सुरू आहे. दररोज सर्व कामांची पाहणी आणि आढावा घेतला जात आहे. मुख्यमंत्री यासाठीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी येत आहेत. या भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतली जाईल." दरम्यान, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोव्हर म्हणाले की, "येत्या काही दिवसांत व्हीव्हीआयपी भेटींचे नियोजन आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व ठिकाणांची पाहणी केली जात आहे आणि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण व्हावी यासाठी बैठका घेतल्या जात आहेत."

