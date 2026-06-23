राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : प्राथमिक अहवाल एसआयटीकडून राज्य सरकारला सादर
एसआयटी सध्या या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करत आहे.
Published : June 23, 2026 at 8:08 PM IST
अयोध्या : अयोध्या राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणातील आपला प्राथमिक अहवाल विशेष तपास पथकानं (एसआयटी) उत्तर प्रदेश सरकारला सादर केला आहे. एसआयटीचे प्रमुख सदस्य आणि लखनऊ विभागाचे आयुक्त विजय विश्वास पंत यांनी पथकातील इतर दोन सदस्यांसह मंगळवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद यांच्याकडे हा प्राथमिक अहवाल सादर केला.
एसआयटी सध्या या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करत आहे. या देणगी अपहार प्रकरणात ते अधिक पुराव्यांचा शोध घेत आहेत. विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांनी सांगितलं की, हा एक गोपनीय अहवाल आहे. तो सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा एक अंतरिम अहवाल आहे. तपास सुरू असून, अंतिम अहवाल नंतर प्रसिद्ध केला जाईल. तसंच अयोध्या राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटी पथकानं अलीकडेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली आहे, असंही विजय विश्वास पंत यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढील 10-15 दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही विजय विश्वास पंत यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणाची चर्चा केवळ देशातच नाही, तर परदेशातही होत आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून सरकारनं स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय एसआयटी पथकाकडून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. एसआयटीचा प्राथमिक तपास सात दिवसांत पूर्ण झाला. एसआयटीचं पथक आपला पहिला अहवाल घेऊन लखनऊमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी तो गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद यांना सादर केला.
#WATCH | उत्तर प्रदेश: राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंप दी है। pic.twitter.com/R4EaMyBvsy— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 23, 2026
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा 150 पानांचा सविस्तर अहवाल आहे. त्यात महत्त्वपूर्ण खुलासे असण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते, असं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, ट्रस्टच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना अयोध्या सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राम मंदिराच्या देणग्यांमधील फसवणुकीच्या आरोपांच्या तपासादरम्यान देणगी म्हणून मिळालेल्या दागिन्यांमध्ये आणि जमिनीच्या खरेदीतही मोठ्या अनियमितता एसआयटीला आढळून आल्या आहेत.
दरम्यान, प्राथमिक अहवालात देणग्यांच्या अपहाराच्या आरोपांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे, असंही म्हटलं जात आहे. सूत्रांनुसार, तपासात ट्रस्टचे अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचं आढळलं आहे. परिणामी, त्यांना सध्या अयोध्येतच राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ट्रस्टचे एक वरिष्ठ अधिकारी मंगळवारी एसआयटीसमोर आपली बाजू मांडतील. एसआयटीनं ट्रस्टच्या काही अधिकाऱ्यांचे जबाब ऑनलाइन नोंदवले आहेत.
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