आयोध्या राम मंदिर देणगी घोटाळा : 8 जणांविरुद्ध FIR दाखल; मंदिर ट्र्स्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचा राजीनामा
श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासादरम्यान समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Published : June 26, 2026 at 1:55 PM IST
अयोध्या (उत्तर प्रदेश) : अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी गुरुवारी (25 जून) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या तक्रारीनंतर आणि विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) शिफारशीनुसार 8 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला असून, सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
एफआयआरमध्ये कोणाची नावं? : एफआयआरमध्ये रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश आणि लवकुश मिश्रा यांची नावं नमूद करण्यात आली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुकल्प मिश्रा आणि लवकुश मिश्रा हे मंदिरातील देणगी स्वरूपात जमा झालेल्या नोटांची मोजणी करण्याचं काम करत होते. तर सुभाष यांच्याकडे नोटा मोजणी विभागाच्या प्रभारीची जबाबदारी होती. याशिवाय अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे, सुभाष आणि मनीष यादव यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या कथित गैरव्यवहाराचा अधिक तपास सुरू असून, प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जात आहे.
कृष्ण मोहन यांनी दाखल दाखल केली तक्रार : उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशानुसार, बीएनसी (BNC) च्या कलम 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 आणि 3 (5) अन्वये एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये चोरी, चोरीस प्रवृत्त करणं, अपहार, फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि लोकसेवक किंवा संस्थेच्या कर्मचाऱ्याकडून विश्वासघात यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. हा गुन्हा राम जन्मभूमी कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.
कृष्ण मोहन यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ज्या व्यक्तींकडून पैसे हस्तगत करण्यात आले आहेत, त्यांची नावं एफआयआरमध्ये (FIR) नमूद करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे, आता पुढील तपास आणि संभाव्य कारवाईकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तक्रारदारानं नमूद केलं आहे की, हे 8 जण पद्धतशीरपणे मंदिरातील अर्पण (देणगी) चोरत होते. एसआयटीच्या (SIT) तपासातूनही याला दुजोरा मिळाला आहे.
या घडामोडींवर भाष्य करताना विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख आलोक कुमार म्हणाले की, 2027 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वाद निर्माण करून समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, संपूर्ण जगाचं याकडे लक्ष आहे.
राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांचा राजीनामा : मंदिरातील देणग्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळे 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
Champat Rai resigns on moral grounds from the post of General Secretary of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust; Trust member Anil Mishra also resigns. pic.twitter.com/eLT0JvA945— ANI (@ANI) June 26, 2026
एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर अखिलेश यादव काय म्हणाले? : राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणगीच्या चोरीप्रकरणी 8 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी टिप्पणी केली की, भाजपाच्या राजवटीत सुरू असलेल्या अन्यायाची ही एक झलक आहे.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, लोकांचा असा समज आहे की, एसआयटीच्या (SIT) नावाखाली सर्व पुरावे नष्ट केल्यानंतर आणि नेमक्या कोणत्या 'मोठ्या माशाला' वाचवायचं व कोणाला गोवायचं? हे ठरवल्यानंतरच ही एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. एसआयटीला कदाचित आधीच तयार केलेला अहवाल सोपवण्यात आला होता आणि त्यांनी त्यावर आधारितच तपास केला. याचा अर्थ असा की, या प्रकरणाचा निष्कर्ष आधीच निश्चित करण्यात आला आहे.
आरोप सिद्ध झाल्यास कोणती शिक्षा होऊ शकते? : अयोध्या येथील राम मंदिराला दिलेल्या देणग्यांचा अपहार केल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यास, जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. गुन्हेगारी कट, चोरी, विश्वासघात आणि चोरीच्या मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी बीएनएस (BNS) च्या कलम 61, 306, 316 आणि 317 अन्वये एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांमध्ये संबंधित गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकरण 7 जूनला अखिलेश यादवांनी उजेडात आणलं : दरम्यान, हे प्रकरण सर्वप्रथम 7 जून रोजी राजकीय चर्चेचा विषय बनलं. राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांबाबत अनियमितता झाल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला होता. तसेच, न्यायालयानं या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणीही अखिलेश यादव यांनी केली होती.
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