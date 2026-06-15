अयोध्या राम मंदिर देणगी वाद: एफआयआर (FIR) आणि स्वतंत्र चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
देणग्या आणि अर्पणांचा कथित गैरवापर झाल्याप्रकरणी एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलीय.
Published : June 15, 2026 at 4:57 PM IST
नवी दिल्ली: अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराला मिळालेल्या देणग्या आणि अर्पणांचा कथित गैरवापर झाल्याप्रकरणी एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलीय. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना उद्देशून हे निवेदन 'ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' (AoR) अनुप प्रकाश अवस्थी यांनी दाखल केलंय.
सीबीआयसारख्या प्रमुख संस्थेद्वारे स्वतंत्र चौकशीचे निर्देश : या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, देणग्यांच्या कथित गैरवापराबाबत विशेषतः दखलपात्र गुन्ह्यांच्या संदर्भात सीबीआय (CBI) सारख्या प्रमुख संस्थेद्वारे स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जावेत. ही चौकशी न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली व्हावी आणि त्याचे वेळोवेळी प्रगती अहवाल न्यायालयाला सादर केले जावेत, अशी मागणी यात करण्यात आलीय. भक्तांनी दिलेल्या देणग्या आणि मालमत्तेचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखालील यंत्रणेची आवश्यकता या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आलीय; पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अशी यंत्रणा अत्यावश्यक मानली जाते.
श्रीरामचंद्र हे 'मर्यादा पुरुषोत्तम' म्हणून पूजनीय : या निवेदनात नमूद केले आहे की, भगवान श्रीरामचंद्र हे 'मर्यादा पुरुषोत्तम' म्हणून पूजनीय आहेत. जे न्याय, उत्तरदायित्व आणि नैतिक प्रशासनाचे प्रतीक आहेत. तसेच त्यांच्या जन्मस्थानी अर्पण केलेल्या देणग्यांशी संबंधित कोणताही आरोप हा सामान्य फौजदारी खटल्याच्या पलीकडचा विषय ठरतो. निवेदनात म्हटले आहे की, "ज्या प्रकरणांमध्ये संस्थांवरील लोकांचा विश्वास पणाला लागलेला असतो, तिथे लाखो भक्तांचा विश्वास केवळ अशा चौकशीद्वारेच पुन्हा मिळवता येऊ शकतो जी स्पष्टपणे स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक असेल, तसेच कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव, दबाव किंवा हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) यांपासून मुक्त असेल."
एफआयआरचा अभाव आणि सरकारी कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह : राज्य सरकारने 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन केले असले तरी औपचारिक फौजदारी तपास आणि एफआयआरचा अभाव यामुळे सरकारच्या या प्रकरणातील हाताळणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आलंय. निवेदनात म्हटले आहे की, "मला कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा प्राधिकरणाबद्दल पूर्वग्रहदूषित मत बनवायचे नाही. तसेच ज्यांच्या सदस्यांनी अमूल्य सेवा दिली आहे, त्या 'ट्रस्ट'वर संशय घेण्याचाही माझा हेतू नाही. तरीही आरोपांचे गांभीर्य आणि संबंधित संस्थेचे प्रचंड महत्त्व लक्षात घेता सामान्य निकषांपेक्षा अधिक पातळीवरील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता असणे आवश्यक आहे."लाखो भक्तांच्या देणग्यांशी संबंधित आरोप असूनही प्राथमिक औपचारिक फौजदारी तपास न झाल्यामुळे या प्रकरणातील संस्थात्मक प्रतिसादाबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
आजवर कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नाही : त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, "यामागील कारणांबद्दल मी कोणताही अंदाज वर्तवणार नाही, परंतु एफआयआर (FIR) नोंदवून प्रमाणित फौजदारी कार्यवाही सुरू न केल्यास या प्रकरणाकडे केवळ एक प्रशासकीय अनियमितता म्हणून पाहिले जात आहे, असा समज निर्माण होऊ शकतो; वास्तविक हे प्रकरण देवतेला अर्पण केलेली मालमत्ता आणि देणग्यांशी संबंधित 'विश्वासाचा गंभीर फौजदारी भंग' असू शकते. असा समज मग तो समर्थनीय असो वा नसो, तपास प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास कमी करू शकतो." या निवेदनात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, लाखो भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित आरोप असूनही आजवर कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नाही. प्रमाणित फौजदारी कायदेशीर कार्यवाही सुरू न केल्यामुळे या मुद्द्याकडे 'विश्वासाचा गंभीर फौजदारी भंग' म्हणून न पाहता केवळ एक प्रशासकीय चूक म्हणून पाहिले जात आहे, असा आभास निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यात नमूद केलंय.
सादर केलेल्या निवेदनात प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांचा संदर्भ : सादर केलेल्या निवेदनात प्रसारमाध्यमांच्या अशा वृत्तांचाही संदर्भ देण्यात आलाय, ज्यात आरोप करण्यात आला होता की, देणगी व्यवस्थापनाशी संबंधित काही व्यक्तींकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांच्या तुलनेत अवाजवी मालमत्ता आहे; या आरोपांची सत्यता तपासणे ही सखोल चौकशीची बाब आहे, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले. श्रीराम जन्मभूमी मंदिरातील देणग्या आणि अर्पण केलेल्या निधीचा कथित अपहार झाल्याचा मुद्दा तेव्हा राजकीयदृष्ट्या चर्चेत आला, जेव्हा समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी आरोप केला की, मंदिराच्या अर्पण निधीतील कोट्यवधी रुपये गायब झाले आहेत आणि त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली.
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