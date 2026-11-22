रेल्वेनं करा आंतरराष्ट्रीय प्रवास, जाणून घ्या वेळापत्रक आणि मार्ग
Ayodhya Janakpur Train - प्रभू रामाची नगरी अयोध्या आणि माता सीतेचे जन्मस्थान असलेल्या नेपाळमधील जनकपूर धाम यांच्या दरम्यानचा प्रवास आता अधिक सुलभ होणार आहे.
Published : November 22, 2026 at 11:43 AM IST
नवी दिल्ली Ayodhya Janakpur Train - प्रभू रामाची नगरी अयोध्या आणि माता सीतेचे जन्मस्थान असलेल्या नेपाळमधील जनकपूर धाम यांच्या दरम्यानचा प्रवास आता अधिक सुलभ होणार आहे. या दोन प्रमुख धार्मिक शहरांना थेट जोडणारी 'जनकपूर धाम अयोध्या कॅन्ट एक्सप्रेस' (15595/15596) 23 नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे.
रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या गाडीची नियमित सेवा 28 नोव्हेंबरपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रेल्वे बोर्डाने या नवीन साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनच्या संचालनाला हिरवा कंदील दिला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अनेक प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरून जाणारी ही ट्रेन भारत आणि नेपाळ दरम्यानच्या धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाला नवी चालना देईल. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्तपणे याचे उद्घाटन करतील.
रेल्वे बोर्डाने 'जनकपूर धाम-अयोध्या कॅन्ट एक्सप्रेस'साठी जाहीर केलेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, ही गाडी जनकपूर धाम आणि अयोध्या कॅन्ट दरम्यानचे सुमारे 604 किलोमीटरचे अंतर साधारण 19 तासांत पूर्ण करेल. या सेवेचा एक मोठा फायदा असा आहे की, नेपाळला जाणाऱ्या भाविकांना आता प्रवासादरम्यान गाडी बदलण्याच्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.
गाडी क्रमांक 15595 (जनकपूर-अयोध्या ट्रेन) चा मार्ग आणि प्रमुख थांबे :
- जनकपूर धाम : शनिवारी दुपारी 1:10 वाजता सुटेल
- जयनगर : दुपारी 2:25 वाजता पोहोचेल आणि दुपारी 3:25 वाजता सुटेल
- सीतामढी : संध्याकाळी 7:00 वाजता पोहोचेल (5 मिनिटांचा थांबा)
- नरकटियागंज : रात्री 10:50 वाजता पोहोचेल आणि रात्री 11:20 वाजता सुटेल
- गोरखपूर : पहाटे 3:55 वाजता पोहोचेल आणि पहाटे 4:05 वाजता सुटेल
- अयोध्या कॅन्ट : रविवारी सकाळी 8:10 वाजता पोहोचेल
अयोध्या छावणी (Ayodhya Cantt) ते जनकपूर धाम दरम्यान धावणाऱ्या 15596 क्रमांकाच्या रेल्वेगाडीचा मार्ग आणि प्रमुख थांबे खालीलप्रमाणे :
- अयोध्या कॅन्ट : सायंकाळी 5:50 वाजता सुटेल
- गोरखपूर : रात्री 10:13 वाजता आगमन आणि 10:23 वाजता प्रस्थान
- जयनगर : सकाळी 8:45 वाजता आगमन आणि 10:45 वाजता प्रस्थान
- जनकपूर धाम : मंगळवारी दुपारी 12:40 वाजता आगमन
ही रेल्वे आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून नेपाळमध्ये प्रवेश करणार असल्याने सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि नियमांनुसार प्रवाशांची आवश्यक ओळखपत्रे व कागदपत्रे बिहारमधील जयनगर स्थानकावर तपासली जातील. या कारणास्तव, जनकपूर ते अयोध्या प्रवासादरम्यान ही रेल्वे जयनगर स्थानकावर एक तास थांबेल, तर अयोध्या ते जनकपूर प्रवासादरम्यान ती दोन तासांसाठी थांबेल.
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