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ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींना जीवे मारण्याची धमकी; मेलबर्न पोलिसांकडून तपास सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या कार्यक्रमानुसार 9 जुलै रोजी ते मेलबर्न इथं आयोजित करण्यात आलेल्या 'मेलबर्न मीट्स मोदी' या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

File Photo- Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 7:10 AM IST

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नवी दिल्ली/मेलबर्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांना 'हाय अलर्ट'वर ठेवण्यात आलं आहे. 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदींवरील या धमकीमुळे ऑस्ट्रेलियन सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यात आले असून, त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

पंतप्रधान 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रमात सहभागी होणार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या कार्यक्रमानुसार 9 जुलै रोजी ते मेलबर्न इथं आयोजित करण्यात आलेल्या 'मेलबर्न मीट्स मोदी' या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम मेलबर्नमधील मार्व्हल स्टेडियम येथे होणार आहे.

दरम्यान, या कार्यक्रमादरम्यान हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कार्यक्रमाच्या प्रचारासाठी करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया पोस्टखाली एका व्यक्तीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या धमकीनंतर संबंधित यंत्रणांनी प्रकरणाची दखल घेतली असून, कार्यक्रमाच्या सुरक्षेबाबत विशेष खबरदारी घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे. धमकीची सत्यता आणि त्यामागील व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मुस्तफा' नावाच्या फेसबुक अकाउंटवरून कार्यक्रमाबाबत आक्षेपार्ह आणि धमकीची कमेंट पोस्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित कमेंटमध्ये कथितरित्या म्हटलं होतं की, "कार्यक्रमादरम्यान स्टेडियमचे छत बंद ठेवले पाहिजे. अन्यथा, ते आपला मृत्यू ओढवून घेण्यासाठीच ऑस्ट्रेलियात येतील."

ही माहिती समोर आल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन अधिकाऱ्यांनी तातडीनं तपास सुरू केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, संबंधित फेसबुक अकाउंटशी जोडलेल्या आयपी अ‍ॅड्रेसची ओळख पटविण्यात आली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. मात्र, या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

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