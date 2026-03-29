बंगळुरूमध्ये चौघांचा सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न; दोघे मृत्यूशी देताहेत झुंज
Published : March 29, 2026 at 3:03 PM IST
बंगळुरू- कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळुरूच्या उपनगरात एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आलीय. अनेकल तालुक्यातील मल्लेनाहल्ली गावात कर्जाच्या बोज्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांनी आपले जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केलाय. या घटनेत दोन व्यक्तींचा जागीच मृत्यू झाला, तर उर्वरित दोघे रुग्णालयात दाखल असून, ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत. मृतकांमध्ये 55 वर्षीय आशा आणि त्यांची 34 वर्षीय मुलगी वर्षिता यांचा समावेश आहे. या दोघींचाही घटनास्थळीच मृत्यू झाला. दरम्यान, आशा यांचा मुलगा 32 वर्षीय मोहन गौडा आणि वर्षिताचा 11 वर्षीय मुलगा मयंक हे सध्या एका खासगी रुग्णालयात अत्यंत गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत.
त्या रात्री नक्की काय घडले? : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासांनुसार, शनिवारी संध्याकाळी मोहन गौडा याने आपली आई आशा, बहीण वर्षिता आणि भाचा मयंक यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यानंतर स्वतःचे जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केलाय. या घटनेपूर्वी मोहनने एक व्हिडीओ रेकॉर्ड करून तो आपल्या नातेवाईकांना पाठवला होता. या व्हिडीओमध्ये त्याने स्पष्ट केले होते की, संपूर्ण कुटुंब कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेलंय आणि त्यांना आपले जीवन संपवायचे आहे. हा व्हिडीओ पाहताच नातेवाईकांनी तातडीने घराकडे धाव घेतली; मात्र, ते तिथे पोहोचले तेव्हा त्यांना घराचा मुख्य दरवाजा आतून बंद असल्याचे आढळले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर त्यांना घराच्या मागील दरवाजातून आत प्रवेश करणे शक्य झाले. परंतु, आत गेल्यावर समोर दिसणारे भयानक दृश्य पाहून ते पूर्णपणे हादरून गेले.
कर्ज हेच मूळ कारण : पोलिसांच्या तपासात असे समोर आले आहे की, हे कुटुंब कर्जाच्या प्रचंड बोज्याखाली दबले गेले होते. कर्ज देणाऱ्यांचा सततचा दबाव आणि पैशांच्या मागणीमुळे आलेल्या नैराश्यातून या कुटुंबाने हे टोकाचे पाऊल उचलले. कर्जाची नेमकी रक्कम किती होती आणि ते कर्ज कोणत्या व्यक्तींकडून किंवा संस्थांकडून घेतले गेले होते, याविषयीचा संपूर्ण तपशील सध्या सुरू असलेल्या तपासातून समोर येत आहे.
पोलिसांचा तपास सुरूच : या घटनेची माहिती मिळताच बंगळुरू ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक (SP) यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. पोलीस सध्या कर्जाचा स्रोत आणि उद्देश निश्चित करण्याचे काम करीत आहेत; तसेच या दुर्दैवी घटनेत एखाद्या स्थानिक सावकाराची काही भूमिका होती का, याचाही तपास करत आहेत.