विमानातील किमान 60 टक्के जागा आता मोफत उपलब्ध होणार! DGCAचे विमान कंपन्यांना निर्देश
Published : March 18, 2026 at 5:20 PM IST
नवी दिल्ली: जर तुम्ही कधी विमानाने प्रवास केला असेल तर तुम्हाला निःसंशयपणे या परिस्थितीचा सामना करावा लागला असेल. तिकीट बुक केल्यानंतर जागा निवडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान तुम्हाला तुमच्या पसंतीची जागा निवडण्यासाठी अनेकदा अतिरिक्त शुल्क भरण्यास सांगितले जात होते. ज्या जागा मोफत उपलब्ध असतात, त्या सहसा विमानाचा अगदी मागील भागात असतात आणि त्या बहुधा मधल्या (मिडल) जागा असतात. काही वेळा एकाच PNR (बुकिंग संदर्भ क्रमांक) अंतर्गत बुकिंग केलेल्या प्रवाशांनाही वेगवेगळ्या जागा दिल्या जातात. परिणामी, कुटुंबातील सदस्यांना एकमेकांपासून दूर बसून प्रवास करावा लागतो. एक जण इथे, तर दुसरा तिथे, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने आता या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.
सरकारने काय म्हटले? : सरकारने विमान कंपन्यांना निर्देश दिलेत की, कोणत्याही विमानात (फ्लाइटमध्ये) किमान 60 टक्के जागा निवडीसाठी मोफत उपलब्ध असतील, याची त्यांनी खात्री करावी लागणार आहे. 'जागा निवड शुल्काच्या' (seat selection charges) नावाखाली विमान कंपन्या वापरत असलेल्या युक्तींबद्दल अनेक प्रवाशांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. ग्राहकांचे असे म्हणणे आहे की, विमान कंपन्या या बहाण्याचा वापर करून त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे उकळतात.
सध्याची परिस्थिती काय? : सध्या असे दिसून आले आहे की, भारतीय विमान कंपन्या केबिनच्या पुढील भागात असलेल्या जागा, खिडकीजवळील जागा (window seats), कॉरिडॉरजवळील जागा (aisle seats) आणि पायांसाठी अधिक जागा (legroom) उपलब्ध करून देणाऱ्या जागांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारतात. कोणत्याही विमानात, अतिशय कमी जागा 'मोफत जागा' म्हणून निश्चित केलेल्या असतात; बहुतांश मोफत जागा या सहसा विमानाचा मागील भाग असलेल्या मधल्या जागा असतात. किंबहुना जर एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी अतिरिक्त शुल्क भरण्यास नकार दिला, तर त्यांनाही अनेकदा वेगवेगळ्या जागा दिल्या जातात. या पद्धतीमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जनतेमध्ये वाढता असंतोष आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
DGCA ने निर्देश जारी केलेत : नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) आता विमान कंपन्यांना निर्देश जारी केलेत, ज्यानुसार त्यांनी त्यांच्या किमान 60 टक्के जागा मोफत निवडीसाठी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. शिवाय या नियामक संस्थेने विमान कंपन्यांना अशी सूचना दिली आहे की, एकाच PNR अंतर्गत बुकिंग केलेल्या प्रवाशांना एकत्रच जागा मिळतील, याची त्यांनी खात्री करावी. तसेच विमान उड्डाणास विलंब होणे, उड्डाण रद्द होणे आणि प्रवाशांना विमानात चढण्यास (boarding) मनाई करणे अशा प्रसंगी प्रवाशांच्या हक्कांचे जतन आणि संरक्षण करावे, असे आवाहनही नियामकाने विमान कंपन्यांना केलंय. कंपन्यांनी ही माहिती त्यांच्या वेबसाइट्सवर, मोबाईल ॲप्सवर आणि अगदी विमानतळावरील काउंटरवरही ठळकपणे प्रदर्शित करावी.