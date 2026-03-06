ETV Bharat / bharat

देशातील सहा राष्ट्रीय पक्षांचं उत्पन्न 7960 कोटी; भाजपा सर्वाधिक श्रीमंत पक्ष

राजकीय पक्षाकडे जितका जास्त फंड असेल तितका तो मजबूत मानला जातो.

BJP
भाजपा (X-account, BJP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 4:30 PM IST

हैदराबाद : राजकारणात निवडणूक रणनीतींसोबतच, आर्थिक पैलू देखील महत्त्वाचा असतो. राजकीय पक्षाकडे जितका जास्त फंड असेल तितका तो मजबूत मानला जातो. या फंडचा वापर निवडणूक प्रचारांसह विविध गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष मानला जातो. फंडच्या बाबतीत भाजपा सर्वात आघाडीवर आहे. दरम्यान, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं सहा राष्ट्रीय पक्षांचे उत्पन्न-खर्च अहवाल प्रसिद्ध केलं आहेत. या राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), सीपीआय(एम), आम आदमी पक्ष (आप) आणि राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी (NPEP) यांचा समावेश आहे.

भाजपाचे उत्पन्न सर्वाधिक : अहवालानुसार, या सर्व पक्षांमध्ये भाजपाचे उत्पन्न सर्वाधिक आहे. भाजपाचे उत्पन्न 6769.1498 कोटी रुपये. ही रक्कम इतर पाच पक्षांपेक्षा कित्येक पटीनं जास्त आहे. भाजपानं आपल्या उत्पन्नातील केवळ 3774.582 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, म्हणजेच त्यांच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 55.76 टक्के. दरम्यान, काँग्रेसनं आपलं उत्पन्न 918.2865 कोटी रुपये नोंदवले असून 1111.9496 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, म्हणजेच काँग्रेसने आपल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 193 कोटी रुपये जास्त (21.09%) खर्च केले आहेत.

सीपीआय(एम)-बसपनं आपल्या कमाईपेक्षा जास्त खर्च केला : सीपीआय(एम) नं या आर्थिक वर्षात (2024-25) जवळपास 172.603 कोटी उत्पन्न सांगितलं आहे, तर पक्षानं 173.8649 कोटी खर्च केले, जे त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 1.2619 कोटी (0.73%) जास्त आहे. बसपाचे एकूण उत्पन्न 58.5887 कोटी होते आणि त्यांचा खर्च 106.3081 कोटी होता, जो त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 47.7194 कोटी (81.45%) जास्त होता.

आप आणि एनपीईपीनं आपल्या उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च केला : एडीआरच्या अहवालानुसार, आपचे एकूण उत्पन्न 392,813 कोटी रुपये होते. यापैकी पक्षानं 364,639 कोटी रुपये खर्च केले, जे त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 7.17 टक्के कमी आहे. एनपीईपीचे उत्पन्न 21,898 कोटी रुपये होते, ज्यापैकी त्यांनी 11,983 कोटी रुपये खर्च केले, जे त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 45.28 टक्के आहे. अशा प्रकारे, सर्व सहा पक्षांनी एकूण 7,960 कोटी रुपये कमावले, ज्यामध्ये एकट्या भाजपने या उत्पन्नाचा 85 टक्के वाटा दिला. उत्पन्नाच्या बाबतीत, भाजपा पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सीपीआय(एम) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बसपा चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि आप पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर एनपीईपी सहाव्या क्रमांकावर आहे. सर्व पक्षांमध्ये, काँग्रेसचा उत्पन्नाचा वाटा 11.53 टक्के आहे. एनपीईपीचे उत्पन्न सर्वात कमी आहे, जे सर्व पक्षांच्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त 0.028 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, सीपीआय(एम) ने 2.1 टक्के, बसपा 0.73 टक्के आणि आपनं 0.49 टक्के कमाई केली आहे, तर एनपीईपी फक्त 0.02 टक्के आहे.

कोणत्या पक्षाचं उत्पन्न वाढलं, कोणत्या पक्षाचं घटलं?: 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत, 2024-25 या आर्थिक वर्षात अनेक पक्षांचे उत्पन्न वाढले, तर इतरांचे उत्पन्न कमी झालं. भाजपानं गेल्या वेळेपेक्षा 55.95 टक्के जास्त कमाई केली, त्यात 2428.67 कोटींची भर पडली. दरम्यान, सीपीआय(एम) चे उत्पन्नही 2.96 टक्क्यांनी वाढले आहे. पार्टीनं गेल्यावेळी पेक्षा 4.967 कोटी जास्त कमावले. काँग्रेस पक्षाचे उत्पन्न मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 25.05 टक्क्यांनी कमी झाले. पक्षानं मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 306.83 कोटी रुपये कमी मिळवले. त्याचप्रमाणे बहुजन समाज पक्षाचे उत्पन्नही 9.56 टक्के कमी झाले. बहुजन समाज पक्षाला 6.1911 कोटी रुपये कमी मिळाले. आपचे उत्पन्न 73.20 टक्के वाढले, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 16.60 कोटी रुपये जास्त मिळाले. एनपीईपीचे उत्पन्न 875.85 टक्केनं वाढले, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत 1.9654 कोटी रुपये जास्त मिळाले. इतर पक्षांच्या तुलनेत ही टक्केवारी वाढ सर्वाधिक आहे.

पक्षांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय होता?: अहवालानुसार, राजकीय पक्षांना अनेक प्रकारे पैसे मिळाले. मुख्य स्रोत देणग्या होत्या. 2024-25 या आर्थिक वर्षात, राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 85.08 टक्के म्हणजेच 6,772 कोटी रुपये देणग्या आणि योजनांमधून मिळवले. उर्वरित 14.92 टक्के म्हणजेच 1,187 कोटी रुपये इतर स्रोतांमधून मिळाले. भाजपानं आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 90.48 टक्के म्हणजेच 6,124 कोटी रुपये देणग्यांमधून मिळवले. आम आदमी पक्षाला आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 99.85 टक्के म्हणजेच 39.22 कोटी रुपये देणग्यांमधून मिळाले. या संदर्भात, एनपीईपीला आपल्या एकूण उत्पन्नापैकी 97.74 टक्के (2.14 कोटी रुपये) देणग्यांमधून मिळाले. याउलट, बसपानं आपल्या उत्पन्नाच्या 100 टक्के इतर स्रोतांमधून असल्याचं सांगितलं. बसपला कोणतेही देणगी मिळालेली नाही. पक्षाचे संपूर्ण उत्पन्न बँक व्याज आणि इतर गुंतवणुकीतून असल्याचं नोंदवले जातं. दुसरीकडे, देणग्यांव्यतिरिक्त, काँग्रेसनं कूपन विकूनही मोठा नफा कमावला, ज्यामुळं पक्षाला अंदाजे 350.05 कोटी रुपये मिळाले.

अनेक राजकीय पक्षांनी आपले अहवाल सादर करण्यास केला उशीर : निवडणूक आयोगानं सर्व राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना आपले लेखापरीक्षण अहवाल 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. अनेक राजकीय पक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले. फक्त बसपा, आप आणि एनपीईपी यांनी आपले अहवाल वेळेवर सादर केले. मात्र, भाजपानं निवडणूक आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यास 56 दिवस, काँग्रेसनं 48 दिवस आणि सीपीआय (एम) नं अंतिम मुदतीपासून 18 दिवस उशीर केला.

