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दिल्ली प्राध्यापक हत्या प्रकरण; मालमत्तेच्या वादातून प्राध्यापिकेची हत्या करणारे पती-पत्नी अटक, अल्पवयीन मुलगा ताब्यात

दिल्लीतील न्यू अशोक नगर भागात सहाय्यक प्राध्यापिका देबोस्मिता पॉल यांची हत्या करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली. ही हत्या मालमत्तेच्या वादातून झाल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 8:52 PM IST

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नवी दिल्ली : पूर्व दिल्लीतील न्यू अशोक नगर भागात सहाय्यक प्राध्यापिका देबोस्मिता पॉल यांची हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या हत्येचा उलगडा करण्यात पूर्व जिल्हा पोलिसांना यश आलं आहे. पोलिसांनी पश्चिम बंगालमधील बर्धमान इथून एका जोडप्याला आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला अटक केली आहे. प्राथमिक तपासात मालमत्तेचा वाद हे या हत्येमागचं मुख्य कारण असल्याचं समोर आलं आहे.

प्राध्यापिका देबोस्मिता पॉल यांच्या हत्येचा कट : पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी कुटुंब 2023 पासून बर्धमान येथील एका वडिलोपार्जित घरात राहत होते. हे घर कौटुंबिक वाटपानुसार देबोस्मिता पॉल यांच्या नावावर करण्यात आलं होतं. प्राध्यापिका देबोस्मिता पॉल या आरोपींना ते घर रिकामं करण्यास वारंवार सांगत होत्या. अलीकडंच बजावण्यात आलेल्या अंतिम नोटीसमुळे हा वाद अधिकच विकोपाला गेला. त्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं.

पश्चिम बंगालमधून दिल्लीत दाखल झाले मारेकरी : 3 जून रोजी पश्चिम बंगालमधून दिल्लीत दाखल झाले, असा पोलिसांचा दावा आहे. हत्येनंतर, आरोपींनी टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षानं आनंद विहार गाठलं. तिथून नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर गेले आणि 'पूर्वा एक्सप्रेस'नं बर्धमानला पळून गेले. तपासादरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळ आणि आसपासच्या परिसरातील शेकडो सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या फुटेजमध्ये आरोपींचे चेहरे झाकलेले असताना इमारतीत येताना-जाताना आणि कपडे बदलताना दिसले. तपासात असंही निष्पन्न झाले की, घटनेपूर्वी आरोपी डल्लूपुरा येथील एका गेस्ट हाऊसमध्ये राहिले होते, तिथं त्यांनी आपली ओळख लपवण्यासाठी इतरांच्या आधार कार्डांचा वापर केला. तांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवून पोलिसांनी आरोपींचा शोध घेतला.

सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा लावला शोध : 6 जून रोजी पोलिसांचं एक पथक विमानानं बर्धमानला गेलं आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध लावला. 7 जून रोजी पती रामप्रसाद दास, पत्नी बनश्री दास आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिसांनी आरोपींकडून मृत महिलेचा सॅमसंग मोबाईल फोन, हत्येसाठी वापरलेला रेझर, एक बॅग, गुन्ह्याच्या वेळी घातलेले कपडे आणि रेल्वे प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रं जप्त केली आहेत. डीसीपी राजीव कुमार यांनी सांगितले की, "या प्रकरणाचा यशस्वीरित्या उलगडा झाला आहे. आरोपींना ट्रान्झिट रिमांडवर दिल्लीत आणलं जात असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे."

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TAGGED:

HUSBAND AND WIFE ARRESTED
ASSISTANT PROFESSOR MURDER
दिल्ली प्राध्यापक हत्या प्रकरण
सहाय्यक प्राध्यापिका देबोस्मिता पॉल
ASSISTANT PROFESSOR MURDER IN DELHI

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