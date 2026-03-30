'टेररिस्ट', 'इराण युद्धासाठी जबाबदार' चालू वर्गात विद्यार्थ्याचा अपमान; प्राध्यापकावर गुन्हा दाखल

बेंगळुरूमधून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. एका प्राध्यापकानं विद्यार्थ्याला दहशतवादी म्हणत इराण युद्धासाठी जबाबदार धरल्याचं समोर आलं आहे. संबंधित प्राध्यपकावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

व्हायरल व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट (IANS)
Published : March 30, 2026 at 7:58 AM IST

बेंगळुरू : शहरातील एका खासगी विद्यापीठातील (पीईसी युनिव्हर्सिटी) सहाय्यक प्राध्यापकाविरुद्ध शनिवारी (28 मार्च) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चालू वर्गात एका विद्यार्थ्याला 'दहशतवादी' म्हणत अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

डॉ. मुरलीधर देशपांडे नामक प्राध्यापकांचा एक कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते वर्गात अडथळा आणत असल्याच्या कारणावरून एका विद्यार्थ्याला रागावताना आणि त्याच्याविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरताना दिसतात. ही घटना 24 मार्च रोजी घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर संबंधित विद्यार्थ्यानं महाविद्यालय प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्यानंतर शुक्रवारी (27 मार्च) प्राध्यापकांना निलंबित करण्यात आलं.

दुसऱ्या विद्यार्थ्यानं व्हिडिओ शूट केला : पण दुसऱ्या एका विद्यार्थ्यानं मोबाईलवर शूट केलेल्या या व्हिडिओमध्ये प्राध्यापक विद्यार्थ्याला 'दहशतवादी' म्हणत शिवीगाळ करताना ऐकू येत आहेत. तसेच, त्यांनी त्या विद्यार्थ्याला आणि त्याच्यासारख्या लोकांना इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धासाठी जबाबदार असल्याचं म्हटलं. इतकंच नव्हे तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प येतील आणि त्याला घेऊन जातील, असंही वक्तव्य त्यांनी केल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसून येतंय. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

नेमकं प्रकरण काय? : वास्तविक, वर्गात उशिरा आल्याच्या कारणावरून एका विद्यार्थ्याला 'दहशतवादी' म्हणत अपमानित केल्याप्रकरणी खासगी विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मुरलीधर देशपांडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनानं त्यांना तत्काळ निलंबित केलं असून, व्हिडिओच्या सत्यतेची चौकशी सुरू केली आहे.

24 मार्च रोजी झालेल्या या घटनेत संबंधित विद्यार्थी वर्गात उशिरा आल्यानं प्राध्यापक संतप्त झाले. त्यांनी विद्यार्थ्याला ओरडताना म्हटलं की, 'क्लास सुरू असताना वर्गात येऊन तुम्ही व्यत्यय आणता, तुम्हाला लाज वाटत नाही का? निरुपयोगी माणूस, 'दहशतवादी' मी तुला दहशतवादीच म्हणेन.' तसेच पुढे, 'आज मी शांत राहीन असं वाटलं होतं. काय खाऊन येता तुम्ही? स्वतःची लाज वाटू द्या,' अशा शब्दांत विद्यार्थ्याला सुनावलं.

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाई : या घटनेचा व्हिडिओ दुसऱ्या विद्यार्थ्यानं मोबाईलवर शूट केला होता. तो व्हायरल झाल्यानंतर विद्यापीठानं देशपांडेंना निलंबित केलं आणि अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले.

'एनएसयूआय'ची तक्रार : भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (NSUI) ने गिरिनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीत म्हटलं आहे की, 'डॉ. देशपांडे यांनी एका अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याला दहशतवादी गटाशी जोडून अपमानित केलं. ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. त्यांना निलंबित करून सार्वजनिक माफी मागण्यास भाग पाडावं.'

पोलिसांनी काय सांगितलं? : बेंगळुरू दक्षिणचे डीसीपी लोकेश बी. जगलसार यांनी सांगितलं की, पीडित विद्यार्थ्यानं औपचारिक तक्रार नोंदवण्यासाठी वेळ मागितल्यानं सध्या एनसीआर नोंदवण्यात आला आहे. 'विद्यार्थ्याची अधिकृत तक्रार मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोणत्या कलमांखाली गुन्हा? : पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 299 (धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू) आणि 352 (जाणीवपूर्वक अपमान करून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, 'विद्यार्थ्याकडून तक्रार नसतानाही व्हिडिओ आणि प्राथमिक तपासाच्या आधारे आम्ही स्वतःहून गुन्हा नोंदवला आहे.'

'एफआयआर'मधील गंभीर आरोप : 'एफआयआर'नुसार, प्राध्यापकांनी वर्गात सुमारे 60 विद्यार्थ्यांसमोर संबंधित विद्यार्थ्याला वारंवार 'दहशतवादी' म्हणत शिवीगाळ केली. तसेच, 'इराणमधील युद्ध तुमच्यासारख्या लोकांमुळे झालं. ट्रम्प तुला घेऊन जाईल. तू मूर्ख आहेस, नरकात जा,' अशा शब्दांत अपमान विद्यार्थ्याचा अपमान केला. यामुळे वर्गात अत्यंत तणावपूर्ण आणि अपमानास्पद वातावरण निर्माण झाल्याचं एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट? : दरम्यान, या प्रकरणातील एक धक्कादायक बाब म्हणजे, महत्त्वाचा पुरावा असू शकणारं सीसीटीव्ही फुटेज कथितरित्या डिलीट करण्यात आल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

विद्यार्थ्यांवरही कारवाई? : पीडित विद्यार्थ्याला पाठिंबा देणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना वर्गात बोलण्याच्या कारणावरून निलंबित केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

प्राध्यापकानं कॉलेजची माफी मागितली : संबंधित प्राध्यापकानं नंतर महाविद्यालयाला लेखी माफीनामा दिला. मात्र, त्यांनी संबंधित विद्यार्थ्याची थेट माफी मागितली नाही. विभागप्रमुखांनी मात्र विद्यार्थ्याची माफी मागितल्याचं सांगितलं जातंय. तसेच, विद्यार्थ्याला प्रकरण पुढे नेऊ नये असा अप्रत्यक्ष दबाव टाकल्याचाही आरोप आहे.

विद्यापीठाच्या निलंबन आदेशात म्हटले आहे, 'विद्यार्थ्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. सविस्तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपल्याला तत्काळ निलंबित करण्यात येत आहे.' दरम्यान, 'एनएसयूआय'नं पोलिसांकडे कडक कारवाईची मागणी केली असून, प्राध्यापकांनी सार्वजनिकरित्या व्हिडिओद्वारे माफी मागावी, अशीही मागणी केली आहे.

