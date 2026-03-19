विधानसभा निवडणुका 2026 : भाजपाकडून केरळसाठी 39 आणि आसामसाठी 88 उमेदवारांची यादी जाहीर

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या विरोधात भाजपानं धर्मदम मतदारसंघातून के. रंजीत यांना उमेदवारी दिली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 5:39 PM IST

तिरुवनंतपुरम: भाजपानं आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या 39 उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे. तर आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या 88 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या विरोधात भाजपानं धर्मदम मतदारसंघातून के. रंजीत यांना उमेदवारी दिली आहे. तर मिझोरामचे माजी राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन यांना अरनमुलामधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

याचबरोबर, भाजपानं कासारगोडमधून अश्विनी एमएल, एर्नाकुलममधून पीआर शिवशंकर, परावूरमधून वत्सला प्रसन्न कुमार आणि कोंगडमधून रेणू सुरेश यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, भाजपानं केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी 19 मार्चला आपल्या 47 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. त्यामध्ये नेमोम मतदारसंघातून पक्षाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर आणि कझाकुट्टम मतदारसंघातून माजी केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांच्या उमेदवारीचा समावेश आहे. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी आज धर्मदम विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

यापूर्वी, केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षानं आपल्या 55 ​​उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. काँग्रेसनं केरळ काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांना पेरावूर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांना परवूर मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय उद्योगमंत्री के. करुणाकरन यांचे सुपुत्र आणि माजी खासदार के. मुरलीधरन हे वट्टियूरकावू मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

निवडणूक आयोगानं 15 मार्च रोजी जाहीर केलं की, 2026 च्या केरळ विधानसभेच्या निवडणुका 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात पार पडतील आणि मतमोजणी 4 मे रोजी होईल. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 23 मे रोजी संपणार आहे. केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, आचारसंहिता लागू झाली आहे. दरम्यान, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ हे दोन्ही पक्ष, जवळपास एक दशकापासून राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षच्या (मार्क्सवादी) नेतृत्वाखालील एलडीएफला सत्तेवरून हटवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत असल्याचं दिसून येत आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल

केरळचे मुख्यमंत्री आणि डाव्या लोकशाही आघाडीचे (एलडीएफ) उमेदवार पिनाराई विजयन यांनी आज धर्मदम विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी आज सकाळी 11 च्या सुमारास थलासेरी उपनिबंधक कार्यालयात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यासोबत सीपीआय(एम)चे कन्नूर जिल्हा सचिव के.के. रागेश, ज्येष्ठ नेते ई.पी. जयराजन, केरळ विधानसभेचे अध्यक्ष ए.एन. शमसीर आणि राजकीय सचिव पी. शशी उपस्थित होते.

आसाम विधानसभा निवडणूक : भाजपाकडून 88 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

दुसरीकडे, भाजपानं गुरुवारी आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या 88 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. जलुकबारी जागेसाठीच्या यादीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नावाचा समावेश आहे. पक्षानं दिसपूर विधानसभा जागेसाठी काँग्रेसचे माजी नेते प्रद्युत बोरदोलोई यांना उमेदवारी दिली आहे. उमेदवारांच्या यादीनुसार, नुकतेच काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये सामील झालेले भूपेन कुमार बोरा बिहपुरा मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. माधवी दास हे बिरसिंग-जरुआ मतदारसंघातून, ज्योत्स्ना कलिता या चमारिया मतदारसंघातून आणि नीलिमा देवी या मंगलदाई मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील.

