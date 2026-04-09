विधानसभा निवडणूक: आसाममध्ये 17.87%, केरळमध्ये 16.23% आणि पुदुच्चेरीमध्ये 17.41% मतदान
आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी येथे आज विधानसभा निवडणुका होत आहेत. मतदानाला सकाळी 7 वाजता सुरुवात झाली असून ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सुरू राहील.
Published : April 9, 2026 at 10:01 AM IST
नवी दिल्ली - आसाम आणि केरळ तसेच केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी येथील अत्यंत चुरशीच्या ठरणाऱ्या निवडणुकांसाठी मतदानाला गुरुवारी सकाळी 7 वाजता सुरुवात झाली. निवडणूक आयोगानं मुक्त, निष्पक्ष आणि सुरळीत मतदानासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था केल्याचा दावा केला. सकाळी 9 वाजेपर्यंत आसाममध्ये 17.87%, केरळमध्ये 16.23% आणि पुदुच्चेरीमध्ये 17.41% मतदान होणार आहे.
विधानसभेच्या एकाच टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदारांनी मतदान केंद्रांबाहेर रांगा लावल्या आहेत. निवडणुकीच्या या टप्प्यात आसाममधील 126 जागांसाठी मतदान होत आहेत. तर केरळमधील 140 जागांसाठी आणि पुद्दुचेरीमधील 30 जागांसाठी मतदान होत आहे. तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी, तर पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तर निवडणुकीमधील मतांची मोजणी 4 मे रोजी होणार आहे.
केरळमध्ये 883 उमेदवार रिंगणात- केरळमध्ये 140 मतदारसंघांमधील 883 उमेदवार रिंगणात आहेत. तर 2.6 कोटींहून अधिक मतदार आहेत. सुरक्षित आणि मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एकूण 30,471 मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये 119 लॉजिस्टिक आणि मतदान यंत्र वितरण केंद्रांचा, तसेच 41 मतमोजणी केंद्रांचा समावेश आहे. केरळमध्ये सत्ताधारी एलडीएफ, विरोधी यूडीएफ आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए यांच्यात अटीतटीची लढत पाहायला मिळत आहे.
आसाममध्ये 722 उमेदवार रिंगणात- आसाममध्ये 126 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी मतदानाचा हक्क बजावण्यास 2.5 कोटींहून अधिक मतदार पात्र आहेत. या निवडणुकीच्या रिंगणात 722 उमेदवार उभे आहेत. एकूण 2,50,54,463 मतदारांपैकी 1,25,31,552 पुरुष मतदार आणि 1,25,22,593 महिला मतदार आहेत. याव्यतिरिक्त, 'तृतीयपंथी' (Transgender) श्रेणीतील 318 मतदार आणि 63,423 'सेवा मतदार' (Service Voters) आहेत. सर्व 31,490 मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' (NDA) आघाडीचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसनं सहा पक्षांची युती केली आहे. तर आसाममध्ये इंडिया आघाडी आणि एनडीए यांच्यात लढत आहे.
पुदुच्चेरीमध्ये 209 मतदान केंद्रे 'संवेदनशील'- पुदुच्चेरीमध्ये 30 सदस्यांची विधानसभा निवडण्यासाठी 10,14,070 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता पात्र आहेत. पुदुच्चेरीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. जवाहर यांनी सांगितलं की, 1,099 मतदान केंद्रांवर 110 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची (Sector Officers) नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापैकी 209 मतदान केंद्रे 'संवेदनशील' (Vulnerable) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेवर ड्रोनच्या साहाय्यानं तसेच 1,099 मतदान केंद्रांवर तैनात असलेल्या 110 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत लक्ष ठेवलं जात आहे. पुदुचेरीमध्ये सत्ताधारी एनडीए, एनआर काँग्रेस आणि भाजपाचा समावेश आहे. काँग्रेस-डीएमके आघाडी यांच्यात लढत आहे. अभिनेता विजयचा तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) ही लढत तिरंगी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधानसभेचा कार्यकाळ 15 जून रोजी संपणार आहे.